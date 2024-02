Elisabeth Taylor y Richard Burton: una vida de excesos

Finales de los años 60: Richard Burton y Elisabeth Taylor no son solo grandes estrellas de Hollywood. También son pareja desde que se conocieron en el rodaje de "Cleopatra". En 1964, se casan por primera vez. "Elizabeth Burton y yo somos muy felices", destacó él en un comunicado. Ahora, un nuevo libro sobre la pareja, "Erotic Vagrancy: Everything about Richard Burton and Elizabeth Taylor", firmado por Roger Lewis, revela que la imagen que proyectaban no era tan espontánea como querían hacer creer. Tras ellos viajaba siempre un enorme equipo encargado de todo... y, sobre todo, de sus excesos. Bebían en exceso, gastaban en exceso, especialmente en alta joyería (Burton le regaló a Taylor el diamante amarillo Krupp, la perla Peregrina que aparece en obras de Velázquez o el diamante TAylor-Burton de 69 quilates).

También su amor fue excesivo y no reparaban en gastos. Gracias a esta nueva biografía descubrimos que ocuparon hasta 21 habitaciones en el Hotel Lancaster de París y que sus perros, que solían acompañarles, eran "alimentados de menú".

Elizabeth Taylor y Richard Burton, como la faraona y Marco Antonio en “Cleopatra” larazon Archivo

Eran dueños además, según el autor, de un yate de lujo, el Kalizma, con "siete camarotes con literas dobles, tres baños y una armería que contenía metralletas". El barco estaba equipado con muebles Chippendale y alfombras que cambiaban periódicamente ya que los perros hacían allí sus necesidades. Incluso los perros llegaron a tener su propio bote. Cuando Burton tuvo que rodar en Londres, en 1968, instalaron a sus mascotas en una embarcación que les costaba 1.000 libras a la semana, para eludir las restricciones de cuarentena canina que había entonces en Reino Unido.

Richard Burton y Liz Taylor larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@1fe28518

Además de este libro, un nuevo documental de la BBC recuerda a Taylor y Richard Burton. Hace escasos días se conocía que Kim Kardashian será la productora ejecutiva, además de una de las voces, de ese documental que pretende desmontar parte de la leyenda tras la pareja: "Durante demasiado tiempo la historia de Elizabeth Taylor se ha contado como una telenovela", explica la descripción del documental, titulado Elizabeth Taylor: Rebel Superstar. Consta de tres partes: "Los ocho matrimonios, los diamantes, las adicciones. Esta serie le da a Elizabeth Taylor la importancia que merece, en todas sus encarnaciones: actriz, rebelde, magnate de los negocios y activista, para revelar cómo Taylor creó el modelo de la celebridad moderna". Además analiza como Taylor "reinventó la naturaleza de la fama, incluso cuando rompió el techo de cristal en Hollywood, antes de convertirse en una empresaria, activista y defensora de mil millones de dólares".