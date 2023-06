Engin Altan Düzyatan: “Nunca me he involucrado en un proyecto con el que no haya sentido una conexión emocional”

Engin Altan Düzyatan(Karşıyaka,Izmir, 1979) es un actor, productor y modelo turco, reconocido por su papel protagonista deErtuğrulen ‘Resurrección: Ertugrul’; una de las series más exitosas internacionalmente, que ha sido doblado en 9 idiomas y transmitida en 72 países. Sólo en YouTube tiene más de 3 billonesde visualizaciones.

Ambientada en el siglo XIII, es un drama histórico basado en la vida de Ertuğrul Ghazi, el padre del sultán Osman, quien fundó el imperio Otomano. Ertugrul, hijo de Suleiman Shah, es un valiente guerrero que lucha por sus sueños e ideales. Es el protector de los oprimidos, dispuesto a sacrificar su vida por la causa de la justicia.

La serie, mundialmente aclamada, ha logrado ser otro hito en su carrera. Según informes, la serie histórica y de aventuras es una de las obras dramáticas más vistas hasta la fecha.

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

Comenzó a actuar mientras estaba en la escuela. Estudió teatro en la Universidad Dokuz Eylül y se mudó aIstanbul, donde emprendió su carrera como actor profesional.

A lo largo de sus 20 años de carrera, Altan ha desempeñado diferentes roles que lo han llevado a la fama internacional. Tiene numerosos papeles importantes en su haber que varían en términos de género, pero la mayoría tienen algo en común: han sido generalmente, personajes heroicos, valientes y fuertes.

Ha logrado ganarse el corazón de millones, y es un esposo y padre devoto y afectuoso. El 1 de agosto de 2014 se casó con Neslişah Alkoçlar, la nieta del futbolista Selim Soydan y Hülya Koçyiğit. La pareja tiene un hijo, Emir Aras (nacido en 2016) y una hija, Alara (nacida en 2018).

Engin Altan Düzyatan con su esposa Neslisah Redes sociales @enginaltandzytn

Altan ha mostrado en varias ocasiones su compromiso con diversos temas sociales y es un firme defensor del planeta. Está preocupado por el futuro de la Tierra y sueña con un mundo mejor donde el planeta esté seguro y que la humanidad pueda vivir en paz.

Dice estar comprometido con crear conciencia sobre los efectos del cambio climático en todo el mundo. “Hay muchas medidas que podemos adoptar individualmente y la mayoría consisten en hacer pequeños cambios en nuestras vidas. Bastará con ponerlas en práctica” explica Altan mientras me habla con pasión de sus dos documentales producidos por él mismo en los que viajó a varios países del mundo en una misión para eliminar los desechos plásticos.

Me habla de su viaje a África para documentar los efectos de la falta de acceso a agua limpia en las comunidades y de su deseo de crear conciencia sobre los efectos del cambio climático en todo el mundo.

¿Cuándo se dio cuenta de que quería dedicarse al cine?

Quizá cuando vi por primera vez la ceremonia de los Oscar, tendría entre 6 y 8 años. En aquella época no había mucha variedad en la televisión, y ver las ceremonias era todo un acontecimiento. Me impresionó el éxito de los galardonados y nació en mí el interés por la actuación. Tomé la decisión firme de convertirme en actor cuando cumplí los 16 años. Empecé haciendo teatro en el instituto y, después de eso, decidí que quería ser actor.

Durante su infancia, ¿Cuáles fueron sus actores favoritos?

Mis actores favoritos en aquella época eran Marlon Brando, Daniel Day-Lewis, Robert Downey Jr., Tim Roth, Gary Oldman.

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

¿Cómo reaccionaron sus padres cuando le dijo que quería ser actor?

Tan solo mi hermano me preguntó si lo tenía claro, porque le preocupaba que no pudiese ganarmela vida si me dedicaba únicamente al teatro. Pero toda mi familia me apoyo.

Nació y creció en la hermosa ciudad de Izmir. ¿Cuáles eran sus sueños de la infancia?

De pequeño quería ser piloto, quizá por mi curiosidad por volar. A los 15 años me di cuenta de que no podía ser piloto y mis sueños cambiaron.

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

¿Qué es lo que más le gusta de actuar?

Pues que puedes experimentar más de una vida en una sola. Me parece como una experiencia del alma comprimida. Si eres un actor con una gran inteligencia emocional, las vives como una experiencia y luego puedes salir de ese estado de ánimo y continuar con tu propia vida. Así que es muy agradable vivir muchas experiencias en ese sentido.

Es como su patio de recreo particular ...

Exacto, es como un patio de recreo, así que puedes participar en el juego que quieras, o hasta crear tu propio juego. Creo que es un bonito patio de recreo, exactamente.

¿Qué recuerdos tiene de su primera película, obra de teatro o espectáculo?

Estaba en primero de bachillerato. En un teatro al aire libre muy grande en Bostanli, representamos allí nuestra primera obra y todavía recuerdo la emoción que sentí al subir por primera vez al escenario. Recibí aplausos al final de esa escena y fue mi primera ovación. Había unas 500 personas ese día en el teatro, y recibir ese reconocimiento de todos ellos fue lo que me dio el empujón para decidirme a convertirme en actor. Esa emoción se me quedó grabada en la memoria. Fue una sensación fantástica.

¿Cuál cree que es el aspecto más desafiante de ser actor?

Creo que uno de los desafíos son los largos periodos de grabación, especialmente en las series de televisión turca.

¿Qué técnicas utiliza para desarrollar los personajes?

Me forme con una técnica mixta de la escuela alemana y la escuela rusa, y además incorporo técnicas que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera, pero el origen de mi técnica actoral se basa en la técnica de Stanislavski. Me la enseñó mi profesor Özdemir Nutku, que fue alumno de Carl Ebert.

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

¿Ha tenido que hacer muchos sacrificios a nivel personal para alcanzar el éxito profesional?

Creo que cada trabajo conlleva sacrificios. El tener éxito en una profesión, es el resultado de jornadas de trabajo muy largas y agotadoras. Con lo cual, ningún éxito viene por casualidad. Y para conseguirlo, tienes que sacrificar muchas cosas en tu vida. Por ejemplo, cuando eres joven y tus amigos salen, tienes que sentarte y seguir trabajando disciplinadamente. Si quieres triunfar, tienes que sacrificar algo en tu vida.

Desde que empezó su carrera en 2001, ha interpretado papeles protagonistas en 48 producciones de cine, televisión y teatro, y ha ganado más de 32 premios al mejor actor protagonista. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

La concentración y la disciplina son los secretos más importantes del éxito.

¿Con qué papel conectó más emocionalmente?

Hubo muchos proyectos, aunque "Anadolu Kartalları" (Águilas de Anatolia) es uno de ellos porque cuando era niño, quise ser piloto, y en ese proyecto interpreté a un piloto de F16. Fue realmente emocionante para mí. También tengo un vínculo muy fuerte con "Diriliş Ertuğrul" (Resurrección: Ertugrul) porque trabajé durante 5 años en ese proyecto. Pero nunca me he involucrado en un proyecto con el que no haya sentido una conexión emocional.

Engin Altan en “Resurrección: Ertugrul” Cortesía

Turquía ocupa actualmente el segundo lugar después de EE. UU. en la distribución mundial de televisión, según el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, y exporta casi 150 series a más de 100 países y en 2023 se prevé que supere los mil millones de dólares.En la exitosa serie de televisión "Resurrection: Ertugrul", interpretó el papel de un guerrero del siglo XIII en Anatolia. ¿Cómo se preparó para este papel?

Hubo un periodo de preparación de 3 meses antes de grabar en el que recibí entrenamiento en el manejo de la espada, combate y equitación. A parte, estudié la postura corporal y la historia del siglo XIII para entender los requisitos de la época. Aunque he de decir que tuve la suerte de haber dado clases de esgrima en la universidad y de montar a caballo desde muyjoven, en realidad,solo tuve que modificar las técnicas.

¿Cuáles son los desafíos de interpretar este tipo de papeles?

Creo que las condiciones de trabajo. Al fin y al cabo, hay muchas cosas que se escapan de tu control cuando ruedas trabajos de acción, como el trabajar con unos 20 o 30 caballos controlados por otras personas, y hay mucho riesgo de accidentes en el plató. También rodar en plena naturaleza, te enfrentas a diferentes condiciones climáticas como la lluvia, el barro… Pero si te gustan las cosas divertidas, te lo pasas muy bien.

¿Cómo lleva lo de viajar y estar lejos de su casa y su familia durante largos periodos de tiempo mientras rueda?

Intento pasar todo el tiempo que no trabajo con mi familia, no tengo una vida social muy activa fuera del trabajo. La ventaja que tiene mi trabajo es que las vacaciones de verano suelen durar 2 meses y medio y aprovecho para estar con mi familia.

Engin Altan en la serie “Barbaros” Cortesía

Hábleme de su papel en la serie dramática histórica “Barbaros: Espada del Mediterráneo”.

En esta serie interpreto el papel de Oruç Reis, el hermano de Hayreddin Pasha, “Barbaros” el almirante Otomano cuyas victorias navales aseguraron el dominio otomano sobre el Mediterráneo a mediados del siglo XVI. Es una serie dramática que cuenta las aventuras de este almirante y sus luchas contra las mareas altas y los secretos de los mares.

Altan en “El Violín de mi Padre” de Netflix Cortesía

En la película de Netflix "El violín de mi padre" interpreta el papel de un exitoso violinista y director de orquesta. ¿Cómo se preparó para este papel?

Me encanta escuchar música clásica, pero antes no tenía interés en el violín. Puedo decirte que cogí un violín por primera vez en mi vida dos meses y medio antes de ese trabajocuando empecé a tomar clases particulares. Tomé lecciones sobre las posiciones de agarre y aprendí a aparentar que lo tocaba, aunque también aprendí a tocar piezas muy fáciles. Esta película tuvo mucho éxito en el mundo y se posicionó entre los 10 mejores en muchos países del mundo. Realmente lo disfruté y fue un proyecto que me agradó mucho. Una historia muy cálida, sincera y dulce.

Hablemos de la serie "Çöp Adam, "The Stickman". ¿Puede hablarnos de la historia y de su personaje en "Çöp Adam" de Star TV?

Cuando me llegó la historia de "Çöp Adam", me impresionó mucho por estar basada en hechos reales. La trama se inspiró en la historia de uno de los pacientes de la señora Gülseren. Cuando la leí por primera vez, comprobé las circunstancias tan duras que vivieron los personajes y me sentí agradecido por mi vida.

El personaje de Tamer en "Çöp Adam” tuvo una infancia muy dura marcada por la pobreza, pero gracias a su inteligencia y perspicacia, consiguió convertirse en un genio del mundo de la informática. Un día decide volver a Turquía e instalar a su familia comprando una mansión a orillas del Bósforo, en Estambul. Pese a su intento por mantener el control, lo pierde cuando conoce a una mujer con una historia traumática detrás, se obsesiona con ella y decide llevarla a un lugar seguro y aislarla del mundo para que no sufra.

El que una persona tenga éxito y a la vez tenga un lado oscuro, porque piensa que está haciendo lo correcto, me impresionó mucho y quise formar parte de esta historia.

¿Cuál ha sido el papel más difícil que ha realizado hasta la fecha?

En realidad no se me ocurre ninguna dificultad que haya tenido en ningún papel, varía de una persona a otra...

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

Pudo haber sido una dificultad psicológica, una física...

Quiero decir, yo hice una película llamada"Cennet"cuando era muy joven, a los veinte años, cuando llegué por primera vez a Estambul. Era la historia de un niño con psicosis atípica, y pasé entre un mes y medio y dos meses en un hospital psiquiátrico, y después de eso hubo un mes y medio de rodaje como alguien con psicosis atípica, y durante ese tiempo estuve mentalmente agotado, y mi forma corporal se iba acercando gradualmente a la de una persona con psicosis atípica.Tardé mucho en volver a recuperarme mentalmente.

Tiene una productora y produce muchos de sus propios proyectos de televisión y cine. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Seguimos produciendo proyectos, para plataformas digitales, también películas de cine y ahora estamos planeando poco a poco activar un poco más ese lado del negocio como empresa de producción. Hemos realizado tres documentales con nuestra productora. En primer lugar, rodé un documental en África sobre la gran migración, y para llamar la atención sobre la sequía y los problemas de escasez de agua. Con los ingresos que obtuvimos de aquel proyecto, fui pionero en la apertura de pozos de agua que podrían proporcionar agua a unas 15-20.000 personas de allí. Al terminar este documental en el que vimos la gran dificultad que tienen las sociedades subdesarrolladas para acceder al agua nos dimos cuenta de la rapidez con la que las sociedades modernas gastan el agua.Fuimos a 6 países para llamar la atenciónsobre este problema: Japón, Indonesia, Filipinas, Inglaterra, Turquíay Malasia.

Hemos preparado un nuevo documental para mostrar que, en los países desarrollados, el agua que se consume contiene micro plásticos y también enseñamos lo que se debe hacer al respecto. Muy pronto se podrá emitir. Hicimos otro documental sobre otro personaje famoso, y ahora estamos entrando en proyectos de televisión y cine. En cierto modo, la productora empezó con la idea de contar problemas sociales y buscarles soluciones.Ahora mismo la productora está avanzando de tal manera que se están preparando varias películas y series de televisión.

¿Cuál es su opinión sobre el cambio climático? ¿Cómo podemos concienciar a la gente al respecto?

En realidad, esta pregunta está relacionada con la anterior, porque en el documental sobre el plástico que he mencionado antes, los micro plásticos y el plástico influyen en cómo cambia nuestro clima. He realizado un documental sobre este tema y estará listo próximamente. Es un proyecto en el que llevamos trabajando unos dos años y medio. En realidad, hay medidas muy pequeñas que se pueden tomar en relación con el cambio climático, y si todos aplicáramos estas pequeñas medidas en casa, podríamos contribuir a la solución. Así que, aunque no te apetezca, borra los correos electrónicos que no utilices o que no mires, vacía tu buzón y así ayudarás con ahorro energético. Podemos reciclar y reutilizar muchas cosas e intentar minimizar nuestra huella de carbono.

Por mi parte, he renunciado a todos los plásticos de un solo uso. Intento dejar la menor huella de carbono posible de alguna manera. Ahora, me estoy decantando por los coches eléctricos. Más que aspectos individuales, los estados han empezado a dar grandes pasos en este sentido. Se hacen en todas estas cumbres, y si empezamos a aplicar las decisiones tomadas por los países a título individual, realmente continuaremos luchando contra esto de alguna manera. Pero hay muchas medidas que podemos adoptar cada uno y la mayoría de estas medidas son cambios muy sencillos en nuestros hábitos. Bastará con ponerlos en práctica.

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

¿Qué otra profesión habría elegido si no hubiera sido actor?

Piloto. Pero, por supuesto, me di cuenta de que no podía serlo a los 15 años, como dije. Me hubiese decantado por algo creativo, no sé, tal vez arquitectura, tal vez pintura... seguramente algo relacionado con el arte.

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

¿Con qué actores y directores españoles le gustaría trabajar?

Javier Bardem, por supuesto que nos encantaría trabajar con él. ¿Con quién más? Obviamente, nos gustaría trabajar con Penélope Cruz. También como directores, Juan Antonio Bayona, Daniel Calparsoro, Fernando León de Aranoa y Alejandro Amenábar.

¿Tiene aficiones o intereses fuera de actuar?

Me encanta estar en el mar, me encanta el kitesurf, me apasiona el surf en general. Siento curiosidad por los deportes de esgrima y por los deportes de adrenalina en general. También me gusta el paracaidismo. Me gusta participar en todo tipo de deportes que de algún modo me generen adrenalina.

También le gusta la fotografía, ¿verdad?

Sí, llevo mucho tiempo haciendo fotos y también organizo exposiciones de fotografía de un día para otro. Puedo decir que la fotografía es una de mis mayores aficiones. Me apasiona el mar, me encanta estar en el mar o en la naturaleza en mi tiempo libre. Por otra parte, también siento pasión por los Bonsai. Me entretengo mucho cuidando de ellos en casa y he creado un espacio para ellos ahí. La verdad es que tengo muchas aficiones.

¿Cuál cree que ha sido el mayor logro de su carrera hasta ahora?

Conseguir reconocimiento, y de hecho, "Diriliş Ertuğrul" (Resurreccion: Ertugrul) fue un punto de inflexión en mi carrera. Con él gané reconocimiento y el cariño del público en muchos países del mundo. En ese sentido, puedo decir "Diriliş Ertuğrul".

Usted ha visitado España en muchas ocasiones. Háblenos de sus ciudades, lugares, museos, campos de golf favoritos, etc.

No recuerdo muchos nombres, pero como ciudades, he visitado Barcelona, Madrid y una isla española. "La Sagrada Familia", por supuesto, fue muy, muy agradable para mí visitarla, quedé realmente impresionado cuando llegué allí. La estructura arquitectónica de Madrid y Barcelona también me impresionaron. Hay muchos museos y son increíbles. Creo que incluso vi el famoso "tríptico" de Hieronymus Bosch en un museo de Madrid.

Como somos mediterráneos, los españoles y nosotros somos muy afines. Todos son de sangre caliente, buenos conversadores y gente muy divertida y amable. Por eso cuando voy allí me siento como en casa, más cómodo. Por eso viajar a España siempre me ha gustado.

¿Piensa ir este verano?

Este verano sí. Tanto mi hijo como mi hija hablan español. Llevan unos 2 o 3 años tomando clases y el español es su tercera lengua. Así que queremos venir también por ellos, por el idioma. Así que sí, este verano pasaremos una semana de vacaciones en España.

¿Qué ha descubierto de la música y la cultura española?

En realidad, como ya he dicho, cuando estás allí puedes ver la cultura española, puedes ver la sangre caliente de la gentey sus lazos con la música y la danza. La música española es muy parecida a la nuestra, es el mismo estilo de música. La comida es excelente: las paellas, sobre todo el marisco. En muchos aspectos, también somos cercanos emocionalmente. Creo que podemos ser sociedades obsesionados con las mismas cosas. Nuestras historias llaman la atención, o cuando veo una historia española, puedo verla con calidez, es decir, cuando veo esas películas de Barcelona u otras ambientadas en el campo, puedo entender realmente esas emociones. Puedo entender esos lazos y relaciones familiares. En cuanto a los lazos familiares, los turcos también son una sociedad orientada a la familia, como los españoles, así que me siento cercano a ellos porque tenemos similitudes culturales.

¿Qué hace para desconectar?

Salgo al mar. Generalmente, estoy en el mar.

Le gusta jugar al golf. ¿Cuál es su hándicap?

Juego al golf, sí, me gusta practicarlo cuando tengo tiempo, pero no soy jugador de golf, así que aún no tengo hándicap. Lo practico como deporte. Francamente, no me interesan los campeonatos.

Engin Altan Düzyatan Muhsin Akgün

¿Qué otros deportes practica?

Me interesan los deportes de tabla como el surf. Ahora practico el esquí, para que mis hijos puedan seguir mi ejemplo. Los deportes de tabla no son muy buenos para la forma de su cuerpo a esta edad. Así que, aparte de eso, cualquier tipo de deporte que se pueda hacer en el mar o los deportes de motor me atraen mucho.

¿Qué es lo que la gente no sabe de usted?

Algo que la gente no sepa de mí... es una pregunta difícil, puede que yo tampoco lo sepa. Lo que la gente no sabe de mí es que soy tímido y que me gusta estar solo, sea una de mis facetas menos conocidas.

Ha viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son sus ciudades y países favoritos?

Es muy difícil decir cuáles son mis favoritos, por ejemplo, me gusta mucho Japón, me siento en un mundo completamente diferente cuando voy allí. También me gustan mucho los países sudamericanos, pero no sé si podría vivir allí. No me interesa saber si me gusta o no, normalmente intento evaluar cada país al que voy según las condiciones que hay allí. O intento evaluar cada cultura según la zona geográfica en la que viven. Así que no hay ningún lugar que no me guste. Puede que haya lugares que me gusten mucho y en los que pueda vivir, pero no hay ninguno que no me guste. En general, intento comprender la cultura y la gente de cada sitio.

¿Qué series de televisión está viendo en este momento y cuáles recomiendas?

Acabo de terminar "The Mandalorian". Por cierto, a veces veo "Sweet Tooth", es muy interesante, es muy infantil, pero me gusta mucho, me distrae mucho. Lo último que vi fue "The Mandalorian", como dije, en general, me gustan las obras de Ciencia Ficción.

Una película que le haya inspirado y que haya visto una y otra vez.

Tom Stoppard tiene una película que se llama "Rosencrantz and Guildenstern are dead" con Gary Oldman y Tim Roth. La vuelvo de vez en cuando y cada vez que la veo, descubro que cuenta algo diferente, es una historia muy buena. Aparte de eso, "Magnolia" es una historia muy interesante. Veo Magnolia de vez en cuando. Vuelvo a ver la serie Matrix e Incepción.La Guerra de las Galaxias también y ya sabes que ese tipo de obras de ciencia ficción, realmente las vuelvo a ver cuando pasa algo de tiempo.

Un libro que le haya impactado.

Un libro que me haya impactado... debe haber muchos. Maharaj "I Am That", "Humanity 2.0". No menciono los clásicos porque hay muchos. "Concepto Humano" también. Actualmente estoy leyendo algo llamado "Kenz-ul Ervah", que fue un libro que me impresionó mucho.

Un viaje que le gustaría hacer.

Me gustaría ir a Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Me gustaría pasar un mes o mes y medio en esas regiones y poder viajar de verdad por esa zona.

¿Hay algo que le gustaría conseguir y que aún no ha conseguido?

Por supuesto que sí. Hay muchos. Sería muy difícil enumerarlos uno por uno, pero cada vez que creo que he conseguido algo, me marco un nuevo objetivo. Por desgracia, no puedo compartirlos contigo, porque creo que los objetivos deben mantenerse en secreto, que sólo se hace realidad de esta manera. En nuestra próxima entrevista, espero poder decirles: "Soñé con esto y lo conseguí". Muchas gracias.

Muchas gracias, Altan.

Agradecemos de manera especial a Funda Düşgör y Yasemen Korukçu.