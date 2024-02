Heidi Klum califica a su ex Flavio Briatore como "muy viejo"

La modelo de 50 años, Heidi Klum, ha calificado a su ex Flavio Briatore, de 73, de "muy viejo" en una entrevista muy sincera sobre su vida amorosa en el podcast Call Her Daddy. La top model, actualmente casada con Tom Kaulitz, de 34, es madre de Leni, nacida de su relación con el millonario.

Heidiy Briatore comenzaron a salir en marzo de 2003, cuando ella tenía 29 años y él 53, pero se separaron mientras ella estaba embarazada de su hija. Cuando dio a luz a Leni, en mayo de 2004, estaba saliendo con la estrella del pop Seal, de 60 años, quien más tarde se convirtió en el padre adoptivo de la joven.

Heidi Klum y Tom Kaulitz CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

Sobre su prototipo de hombre, Klum afirma que no hace distinciones: "Mira mi pasado. No tengo un tipo. He estado con alguien calvo, muy viejo, de pelo largo, flaco. Sus personalidades también han sido muy, muy diferentes. Al final del día, lo que quieres es alguien con quien te sientas cómodo. Alguien que te haga sentir genial".

Además, calificó su vida sexual de "interminable, ardiente y salvaje" con Kaulitz, revelando además que la pareja "pasa horas" en el dormitorio. Klum afirma que lo único que tiene que hacer para "excitarse" es "mirar a mi marido". En una escala del 1 al 10, donde 1 es una "mojigata" y 10 es un "total bicho raro". Heidi respondió un "9". La top reveló también que los lugares más salvajes en los que había tenido relaciones sexuales fueron en un avión privado y en el mar.