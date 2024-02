Lila Moss: “Tal vez soy más responsable de lo que era mi madre a mi edad”

Lila Moss forma ya parte del exclusivo club de las 50 mejores maniquíes de Models.com. Con una madre, Kate Moss convertida en un icono en la industria, era lógico pensar que seguiría sus pasos. Sin embargo, no fue tan fácil, según ha confesado en Vogue: "Cuando era más joven no me lo planteaba porque mi madre se negaba a que entrara en la industria. Creo que no quería que lo hiciera sin estar segura primero de que las personas que ella conoce y en las que confía iban a velar por mí y porque estuviera bien. Cuando creó su agencia [Kate Moss Agency se fundó en 2016] se relajó porque sabía que iba a poder supervisar todo y que iban a cuidar de mí. Entonces me dije: ‘Ahora tiene sentido’. Cuando era más joven fantaseaba con que tal vez algún día participaría en una sesión de fotos, pero nunca pensé que sería capaz de hacer algunas de las cosas que he hecho ya", reconoce.

"No creo que sea madura para mi edad, pero sí soy muy tímida. No tengo mucha seguridad en mí misma cuando se trata de conocer a gente nueva y salir con personas que son más mayores que yo. Me vuelvo bastante introvertida y me encierro en mí misma, pero sí, tal vez soy más responsable de lo que era mi madre a mi edad. Crecí viendo lo exigente que es esta profesión y lo mucho que tienes que viajar sola. Las personas con las que ella trabajaba se convirtieron en su familia porque las veía muy a menudo. Vi cómo hicieron piña y eso es bonito", admite sobre su carácter y su manera de afrontar el mundo de la moda. Con respecto al éxito o fracaso asociado al constante escrutinio físico, asegura que "me lo tomo con calma y simplemente pienso que no puedes compararte con nadie y que te eligen porque quieren contar contigo. Y si no quieren contar contigo, está bien también. Esta profesión va de contar una historia con la ropa y de hacer que ésta cobre vida. Por eso creo que es importante entender el lado creativo y no quedarte demasiado atrapada en los looks y en cómo te perciben", añade.

Tan solo una semana después de cumplir 18 años, Lila Moss abrió el desfile primavera/verano de Miu Miu 2021. Todo un reto. "Estaba muy nerviosa, pero también muy emocionada", confiesa a la revista de la que es portada.