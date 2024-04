Muere a los 59 años Jean-Yves Le Fur, el que fuera prometido de Estefanía de Mónaco

Trágica noticia la que llega este miércoles 3 de abril, al conocerse la muerte de Jean-Yves Le Fur, quien fuese prometido de Estefanía de Mónaco en 1990, aunque no llegaron a jurarse amor eterno pues su ruptura llegó antes del ‘sí, quiero’. El empresario ha fallecido a los 59 años de edad en el hospital de Neuilly-sur-Seine, tal y como ha querido dar a conocer su esposa, la actriz francesa Maïwenn, a través de sus redes sociales. Una noticia que llega con retraso, pues perdió la vida a consecuencia del cáncer en la mañana del pasado domingo, pero no ha sido hasta ahora cuando ha encontrado fuerzas suficientes para compartir su dolor con el mundo.

“Jean-Yves Le Fur, el amor de mi vida, el padre de mi hijo Diego, el padrastro de mi hija Shanna, partió el domingo por la mañana en mis brazos y en los de nuestro hijo (…) Estamos todos desvastados”, redactaba la también directora gala para anunciar la muerte de su esposo y el duro momento que atraviesa junto a sus hijos y demás seres queridos. Y es que Maïwenn y Jean-Yves Le Fur formaban equipo desde que surgió el amor entre ellos en 2002, casándose a los pocos meses de cruzarse sus caminos. Se separaron dos años después, pero su vínculo siempre fue especial, sobre todo por el amor en común que atesoraban hacia su hijo Diego.

En el amor no encontró demasiada fortuna y no solo porque su matrimonio duró dos años. También porque sus relaciones no terminaban de cuajar, como así le sucedió con la actriz belga Marie Gillain o la modelo holandesa Karen Mulder. Pero, sin duda, el romance que le dio popularidad fue el que mantuvo con la princesa Estefanía de Mónaco, para muchos, siendo él su primer novio oficial y su primer gran amor. Fue tan intenso lo vivido con ella que incluso hincó la rodilla derecha en el suelo para pedirle la mano. Ella dijo que sí, e incluso la familia Grimaldi parecía dispuesta a aprobar su matrimonio, aunque sus supuestos desmanes financieros echaron por tierra sus planes de boda.

Cuando comenzó su noviazgo con la princesa Estefanía de Mónaco, Jean-Yves Le Fur era un joven promotor inmobiliario que triunfaba en París. Eran 1990, cinco años después de pasar cinco semanas en prisión por no hacer frente a las deudas que había contraído. Todo este pasado salió a la luz a modo de escándalo en el Principado, donde la prensa comenzó a rascar hasta que se hizo de dominio público que su reputación no era la más adecuada para convertirse en esposo de la princesa monegasca, siendo cinco años más tarde el elegido Daniel Ducruet, con el que se convirtió en madre de Louis y Pauline. Así su romance se truncó, a la vez que su intención de jurarle amor eterno. Después comenzó una meteórica carrera en el sector de los medios de comunicación, fundando revistas femeninas como ‘DS’ o ‘Numéro’ en la década de los 90, o rescatar del olvido la cabecera masculina ‘Lui’, que tanto éxito tuvo en los 70. También tuvo fortuna con la agencia de representación de modelos, donde se hizo de oro gracias a Claudia Schiffer o Kate Moss, esta última eligiéndole incluso como padrino de su boda.