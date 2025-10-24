Maxi Iglesias desvela que sufrió bullying por sus compañeros de "Física o Química": "Conmigo han sido muy malas personas"

“Física o química” fue mucho más que una serie adolescente: fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación de jóvenes que crecieron entre los pasillos del Zurbarán. Con su mezcla de drama, humor y conflictos muy reales -sexo, drogas, amistad, identidad-, retrató como pocas veces la intensidad de la adolescencia española de finales de los 2000. Cada capítulo era una montaña rusa emocional que, para muchos, significó el primer espejo televisivo donde verse reflejados sin filtros ni moralinas.

De aquel instituto ficticio salieron nombres que hoy son referentes del cine y la televisión. Úrsula Corberó, Javier Calvo, Andrea Duro o Maxi Iglesias pasaron de ser ídolos juveniles a consolidarse como intérpretes de éxito internacional, muchos de ellos conquistando plataformas globales como Netflix.

La mayoría de los protagonistas se sienten agradecidos con la serie que les dio una oportunidad y les lanzó al estrellato, pero no todo son buenos recuerdos. En el caso de Maxi Iglesias, que dio vida al guapo Cabano, el actor acaba de confesar en el pódcast “Livingpostureo” que sufrió bullying de parte de sus propios compañeros de reparto durante el rodaje.

“Conmigo han sido muy malas personas”, comienza exponiendo Maxi Iglesias, lamentando que tras sufrir acoso en su colegio real, años después tuvo que pasar por lo mismo “en el colegio de mentira, con mis compañeros de ‘Física o química’”. Sin rencor y “en clave de humor”, el actor se sincera y expone que algunos compañeros no se lo hicieron pasar del todo bien, a su juicio, a causa de la envidia que podía provocar que su personaje fuera ganando más protagonismo.

Pero en su caso, el tiempo le ha permitido perdonar y a día de hoy incluso se considera amigo de uno de los compañeros que le hicieron bullying, que años después le pidió perdón personalmente: “Me dijo ‘tío, perdona, pero te teníamos mucha rabia, nos dabas envidia…’. Al final, yo era un personaje que, a priori, no era ni muchísimo menos el más protagonista, pero como iba haciendo las cosas medianamente bien, pues me iban dando cada vez más. Algunas personas no lo llevaron bien, porque ellos se sentían más preparados y mejores actores. La ambición no entiende de edades”.

Por fortuna, Iglesias asegura que “ya lo tengo superado y hablado en terapia”, por lo que al fin se puede permitir charlar abiertamente sobre esto, por primera vez públicamente. “Tampoco es una cosa que vaya contando”, comenta ante la sorpresa de la presentadora del pódcast, Victoria Martín.