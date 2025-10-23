Norma Duval presume de “libertad” con Matthias Kühn, mientras él se la juega en un juicio

Este jueves era muy esperada la entrevista de Norma Duval en ‘El tiempo justo’. La vedette ocupaba un asiento en el programa de Telecinco para hablar de su pasado, su presente y no tanto de futuro, pues se atisba incierto y, en parte, oscuro. Y es que la familia al completo está inquieta por los problemas judiciales de Matthias Kühn. El marido de la artista lleva casi dos años inmerso en un proceso judicial que le obligó a acudir este lunes a los juzgados de Palma para prestar declaración ante el juez. Guardó silencio sobre los delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible. Se habla de una deuda que superaría los 24 millones de euros.

Por supuesto, sobre esta cuestión también ha pasado de puntillas la propia Norma Duval. La protagonista tenía agendada la entrevista tres días después del paso de su esposo por los tribunales. El silencio del empresario alemán hacía más interesante las posibles confesiones de su esposa. Ésta se ha entretenido hablando sobre su faceta como madre y abuela orgullosa, además de opinar sobre lo que sucede en la política de España en la actualidad. Se muestra crítica. Pero lo jugoso llega cuando habla de Matthias, con el que lleva más de 10 años.

Las confesiones de Norma Duval

La vedette se ha sentado a charlar animadamente con Joaquín Prat. Lo hace para perfilar cómo es su vida ahora, a punto de cumplir los 70 años y queriendo darle un giro a su existencia. Está cansada, lleva mucho trajín a sus espaldas y los últimos varapalos personales le han animado a enfrentarse a la vida con otro talante: “Llega un momento en el que necesitas dedicarte a ti mismo. Todo el mundo me dice que viva para mí y estoy empezando a aprender a hacerlo. He vivido para todo el mundo menos para mí”.

Norma Duval no oculta que ella tampoco es feliz siempre y hay momentos en la vida que le hacen sufrir. La diferencia está en cómo se toma lo que le sucede: “A la vida hay que sonreírla siempre. Todos tenemos momentos infelices, en cada familia, pena y alegría, pero lo más importante es valorar la vida. Perderla por cosas duras que te pasen… tienes que superarlas por encima de todo”. Y es que la vida da muchas vueltas y no hay que enfocarse solo en lo negativo que sucedió, también estar abierto a lo bueno que está por venir.

Joaquín Prat no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle a Norma Duval sobre su marido. Eso sí, no ha atajado el conflicto que le mantiene ahora en el banquillo de los acusados en los tribunales de Palma. De eso nada se habla y se centran más en conocer más detalles de su vínculo actual, sin reparar en las circunstancias que les rodean: “Matthias y yo estamos mucho juntos. Es mi tercer marido y para él soy su segunda mujer. Estamos muy felices”, sentencia, la vedette, que este fin de semana acudirá a su encuentro con él. Y es que aprecian mucho el tiempo juntos, pero también su propia libertad: “Tenemos mucha confianza, estamos unidos y tenemos libertad”, subraya con orgullo la fortaleza de su relación.