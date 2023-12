Ryan Gosling sorprende cantando un villancico como Ken: "Feliz Navidad, Barbie"

Desde 2007, el actor Ryan Gosling alterna su profesió como actor haciendo sus pinitos en la música. Por eso no ha sorprendido del todo que el actor de Ken, en la película Barbie de Greta Gerwig, haya protagonizado a modo de villancico uno de los temas más relevantes del film. "I'm Just Ken" es, sin duda, la canción que ha resonado en la salida del cine cada vez que alguien ha ido a ver la película, una de las más taquilleras de 2023.

Ryan Gosling, además, ha sacado todo un disco, Ken, The EP. En este, no solo canta él, sino que hace colaboraciones con músicos tan conocidos como Mark Ronson o Andrew Wyatt.

Rodeado de guirnaldas, luces de Navidad, decoración varia e instrumentos musicales, el actor aparece en el videoclip grabado en directo y metido en el papel de Ken. Un video que cuenta ya con 75 mil me gusta y que ha superado los 1,3 millones de reproducciones.

Tal fue la popularidad de la banda sonora del film de Gerwig que cosechan varias nominaciones a premios importantes. I’m Just Ken (Ryan Gosling), Dance the Night (Dua Lipa) y What Was I Made For? (Billie Eilish), han conseguido nominaciones a los Globos de Oro y al Critics' Choice.