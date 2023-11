Shakira asume sus delitos: "Mis hijos me lo han pedido"

Shakira ha llegado a un acuerdo con la fiscalía justo antes de que comenzara la vista en Barcelona. La defensa legal de Shakira ha llegado a un acuerdo de conformidad que pone fin al proceso penal por 2012-14 en materia tributaria en España. El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante.

La cantante tendrá que pagar una multa de siete millones de euros para evitar entrar a la cárcel: la pena de prisión se rebaja desde los ocho años y dos meses que pedía la Fiscalía a tres años. La conformidad implica que la artista haya reconocido que un fraude fiscal de 14,5 millones entre los años 2012 y 2014.

A pesar de todos los esfuerzos por defender su inocencia, el proceso penal y la presión de la Agencia Tributaria durante estos cinco años han generado para la artista una enorme pérdida de tiempo y recursos; y Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos: "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?", ha destacado.

Además ha afirmado que "tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".

Shakira con sus hijos Instagram

"Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal" añade la de La Barranquilla.

Shakira continuará su lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal: "desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones. Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por todo el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando en total 70 días entre todas las visitas. El 2011 fue un año en el que no tenía ningún vínculo con España. Me encontraba saliendo de una larga relación de más de diez años con mi ex pareja, Antonio de la Rúa, con quien vivía en Bahamas; y venía a España esporádicamente. Y, por si fuera poco, el caso de 2011 se ha tramitado de manera anómala y fuera de los plazos que dicta la ley, por lo que debería ser anulado" señala el comunicado emitido por Llorente y Cuenca.

Cabe recordar que los asesores de Shakira eran fiscalistas de primer nivel como PriceWaterhouseCoopers y Ernst & Young, que ella siempre hizo todo lo que le indicaron y pagó toda la deuda antes incluso de la interposición de la querella. Ella declaró -siguiendo instrucciones de sus profesionales- su residencia desde 2015 en España y, desde entonces hasta su reciente vuelta a Miami, pagó todos sus impuestos en este país. Lo que Hacienda disputa a Shakira son los primeros años de noviazgo con su ex pareja; como el 2011, donde solo pasó 70 días en España, sin tener en este país ningún vínculo más que el de unos días de romance.

Así, Shakira confía en el adecuado discernimiento de las autoridades de justicia y en que sabrán "separar la forma en que ha finalizado esta causa penal, sin que esta condicione o afecte en lo más mínimo al caso de 2011, ya que se trata de un compartimento jurídico estanco y un proceso completamente distinto a todos los efecto", e insiste: "esta decisión de pactar se basa en razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con lo jurídico".

La artista, cuya energía durante estos últimos cinco años ha estado, en buena medida, consumida por este proceso penal, afronta con ilusión muchos compromisos y novedades de su carrera musical que no desea posponer o aplazar más.