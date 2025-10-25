Los sábados de Lomana: Sarkozy-Bruni, Preysler y el robo de réplicas en París

Esta semana se podría escribir una crónica infinita por la cantidad de acontecimientos ocurridos. Personalmente lo que más me ha sorprendido e interesado es lo ocurrido en Francia con el ingreso en la prisión de La Santé de Nicolas Sarkozy, que fue presidente de Francia, por una presunta financiación de su campaña a la Presidencia en 2007 con fondos procedentes de Libia y su compadreo con Gadafi.Su llegada a la prisión fue muy teatral acompañado por su familia, hijos, hermanos y su divina mujer la modelo Carla Bruni con una perfecta «performance». Parecía un funeral de lujo. Según parece su estancia en la cárcel no será muy larga de lo cual me alegro porque personalmente me gusta Sarkozy, él insiste en que es inocente de los cargos.

Francia está desde hace unos años en el ojo del huracán, les ha ocurrido de todo y nada bueno. ¿Qué piensan ustedes de ese robo de película en el Museo del Louvre? Da hasta risa si no fuese por la gravedad del asunto. Conozco muy bien París, y les puedo asegurar, al menos cuando yo viví allí, que cualquier coche o vehículo que aparque o pare en las inmediaciones, inmediatamente llega la policía para desalojarlo ya que tienen cámaras muy potentes que controlan los alrededores. ¿Cómo pueden poner una grúa con escalera a la vista de todos, encapuchados romper una ventana y entrar tan tranquilos a robar unas joyas del segundo Imperio, bajar de nuevo subirse a dos motos y salir «zumbando» sin que nadie lo impidiese? Está claro que estos ladrones estaban cubiertos por alguien importante del museo.

Carmen Lomana Cedida

Las joyas pienso que no son las auténticas, sino réplicas del original. Es imposible que no tuviesen más seguridad. También se comenta que quizá ya las hayan fundido, ¡gran tontería! Perderían todo su valor, las piedras que tenían esas joyas al menos en las tiaras o coronas no tenían demasiado valor, si alguien lo compra por encargo en un fetichista que quiere la tiara de la Emperatriz Eugenia de Montijo. No piedras de colores o diamantes de talla Roxeta que tienen poco valor actual. Veremos en qué termina esta historia . Recuerdo una película de hace años que robaban un diamante espectacular que se encontraba en el museo del palacio Topkapi de Estambul y perteneció al tesoro real con una historia muy romántica a su alrededor.

En nuestro país hay revuelo por un libro escrito por la periodista Pilar Vidal contando la vida de Preysler, que la sabemos de memoria y que más bien es descubrir la relación con sus múltiples maridos a los que no deja muy bien: todos eran celosos y no le daban libertad... menos mal, ¡si llega a ser más libre no quiero ni pensar la que monta! A Vargas Llosa lo pone de mal educado y enseña cartas íntimas, algo que me parece de mal gusto y solo pretenden ensalzar su propio ego de mujer devoradora de hombres. Ese es su mayor valor. No he leído ni pienso leer el libro porque ya nos lo han contado hasta el aburrimiento en los programas de cotilleo y hasta en telediarios. ¡Qué siga la fiesta! Pronto la veremos de colaboradora en «El Hormiguero» con una sección de protocolo, estoy casi segura después de ver el peloteo y los abrazos y besos que se dio con Pablo Motos… Yo si fuese su mujer me andaría con cuidado y un poco mosqueada ante tanta fascinación hacia la filipina. Y aprovecho para desearles a todos feliz descanso.