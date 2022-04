La madre de Chris Rock carga contra Will Smith por el bofetón de los Oscar: “Podría haber terminado con gente esposada”

Casi un mes después de aquella célebre bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock durante la pasada ceremonia de entrega de los Premios Oscar, el asunto sigue dando que hablar. El actor perdió los papeles y agredió al presentador de la gala a raíz de un desafortunado comentario que este lanzó sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, y desde entonces son muchos los que se ha pronunciado acerca del bochornoso incidente. Ahora, ha sido la madre del agredido quien ha dado la cara por su hijo y ha cargado duramente contra el protagonista de ‘El príncipe de Bel Air’.

“Le dije a alguien que, cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos pero especialmente a mí. Cuando pegas a mi hijo, me pegas a mí”, aseguró Rose Rock, la madre de Chris Rock, durante una entrevista con el medio ‘WIS’. Además, la escritora reflexiona sobre lo que podría haber pasado si la situación hubiera ido a peor, y lanza una pregunta a Will Smith: “¿En qué demonios pensabas? Porque solo fue una bofetada pero podían haber pasado muchas cosas. Chris podría haberse caído. Podría haber terminado todo con gente esposada. No lo sabes. Reaccionaste a una mirada de tu mujer, y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta de risa cuando pasó”.

Will Smith, en el momento de su agresión a Chris Rock FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Sobre cómo se encuentra Chris Rock casi un mes después de haber sido agredido ante millones de espectadores, Rose Rock asegura que se encuentra bien, pero aclara que todavía “está procesando lo ocurrido”.

Ella no es el primer miembro de la familia de Chris Rock que se pronuncia sobre el bofetón. Recientemente, uno de sus siete hermanos, Tony Rock, también dedicó unas pocas palabras a Will Smith, aunque fue mucho menos comedido que su madre: “Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger -término malsonante que se emplea en Estados Unidos para referirse a las personas de raza negra-. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!”, exclamó durante un monólogo.

En el caso del entorno de Will Smith, la última en romper su silencio fue Jada Pinkett, quien explicó que, “teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas”, su familia atravesaba ahora por un proceso de “curación profunda”.