¿Cómo logró perder Alberto Chicote 40 kilos en un año?

La pérdida de peso de Alberto Chicote fue toda una verdadera incógnita hasta que él mismo lo reveló. De una temporada a otra de 'Pesadilla en la cocina' se pudo ver el increíble cambio físico del chef.

Nada más y nada menos que 40 kilos en un año. Una tarea que no es nada fácil. Pero, ¿cómo consiguió esto el chef? Hace dos años, Alberto Chicote acudió como invitado al programa 'La Roca' y junto con su compañera de cadena, Nuria Roca, confesó su método.

Alberto Chicote asegura que no existe "dieta milagro"

Por aquella, Alberto Chicote fue al programa de Nuria Roca a hablar de los "peligrosos productos milagro" que existen para perder paso. Allí mismo denunció que su imagen había sido usada sin su consentimiento para la promoción de uno de esos productos.

"Me fui de cabeza a la persona que lidera el grupo especialista en control de este tipo de productos y delitos. Y es estremecedor ver la cantidad de productos que tiene encima de la mesa de los que han ido retirando del mercado y que parece que son inacabables. Es alucinante", confesó a raíz del tema.

Situación por la que el chef se mostró muy tajante y aseguró que nunca había realizado una "dieta milagro", ni tomado ninguno de esos productos de los que muchas personas elucubraban.

Lo que Alberto Chicote hizo fue ponerse en manos de una profesional y seguir unas estrictas pautas de alimentación y ejercicio. Así lo confesó: "Yo he perdido 40 kilos, poquito a poco, al tran tran".

El chef Alberto Chicote se hizo popular con su programa «pesadilla en la cocina» larazon

El chef cuenta que comenzó a grabar un programa llamado 'Dietas a examen' "en el que diferentes personas se sometían a diferentes dietas". Entonces, él decidió probar también y vivirlo en primera persona.

"Yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y hacer ejercicio de un modo habitual. De esto hace ya varios años, y desde entonces hasta ahora no ha pasado ni un solo día en el que nadie me haya preguntado: '¿Y tú qué te has tomado para perder peso?' Ni un solo día", reveló alarmado por la pregunta.

Sin embargo, Chicote insiste y recomienda a todos los que le preguntan que hay que ir a "un profesional médico de nutrición". No obstante, las personas que le consultan no ocultan su cara de "desánimo" y le vuelven a incidir en que lo que ellos quieren "es el truco".

Pero no es tan sencillo, perder tanto peso en un año es una ardua tarea que comienza con una cita a un especialista. "No hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... Que no es así. Que hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre", insistió Alberto Chicote.