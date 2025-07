El descuido de Jennifer Lopez: la artista confunde Vigo con Pontevedra en su nueva gira de conciertos

Han pasado ya seis años desde que la reina del Bronx pisara por última vez los escenarios. Este 2025, Jennifer Lopez vuelve a la carga con el 'Up All Night Tour', su cuarta gira de conciertos, en el que se hará un riguroso repaso a los mayores éxitos de la artista, que lanzó el año pasado su noveno álbum de estudio, 'This is Me... Now'.

Como parte de este viaje que la llevará a recorrer de momento diversos rincones de Europa y Oriente Medio, Lopez pisará España, uno de los países que más la ha apoyado a lo largo de todos estos años. Mañana será el primer concierto de la gira, y muchos han sido los fans que se han percatado de un ligero despiste a la hora de señalar la ciudad donde actuará.

Cuestión de geografía gallega

En la imagen promocional de la gira, puede leerse: '8 de julio, Vigo' como primera parada en el tramo español de los conciertos. En realidad, la ciudad de Abel Caballero no acogerá a Jennifer Lopez; será Pontevedra la encargada de recibirla.

Cartel del 'Up All Night Tour' de Jennifer Lopez Instagram

El parque Tafisa es el lugar elegido por la cantante estadounidense para reunir tanto a pontevedreses como a fans de todas partes del mundo. El Concello de Pontevedra y la empresa Play Plan ya han informado de los detalles de la cita, que comenzará a las 22:00 horas, con las puertas abriendo a las 20:00 horas.

El resto de conciertos de Jennifer Lopez en España serán los siguientes:

Cádiz : 10 de julio - Nuevo Mirandilla

: 10 de julio - Nuevo Mirandilla Fuengirola : 11 de julio - Marenostrum Fuengirola

: 11 de julio - Marenostrum Fuengirola Madrid : 13 de julio - Movistar Arena

: 13 de julio - Movistar Arena Barcelona : 15 de julio - Palau Sant Jordi

: 15 de julio - Palau Sant Jordi Bilbao : 16 de julio - BEC

: 16 de julio - BEC Tenerife: 18 de julio - Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Tras su paso por nuestro país, la cantante visitará otros países, tales como Italia, Polonia, Turquía, Egipto o Emiratos Árabes Unidos.