El diario de Amilibia: La cara marciana del Apolo

Leo: «Un vehículo de la NASA descubre una ‘‘cara humana” en Marte». Se trata de una estructura rocosa y, aunque la NASA aún no se ha pronunciado, todo apunta a que se trata de parte del rostro de una estatua erigida a un Apolo que quizá gobernó allí hace millones de años. Se ve medio rostro humano de costado, semienterrado. Aunque no es su mejor lado, se adivina su estructura de rasgos perfectos. Nueva teoría: hubo un tiempo en el que los Apolo dominaron la Galaxia, y el de la Moncloa es solo una secuela. Otra: las caras pétreas viajan en el espacio-tiempo, pese a Óscar Puente. Leo también: «Ofensiva del PP para que Cuerpo se explique». Cuerpo, ¡ese cuerpo!, se explica por sí mismo, como la cara de Apolo.

Cuerpo, ¡ese cuerpo!, ministro de Economía, habla con su sola y garbosa presencia. Los cuerpos esbeltos monclovitas hablan desde su esplendor, como los de las mises en las pasarelas. Ahí está la parquedad con que Cuerpo, ¡ese cuerpo!, se manifestó cuando llamó a la consejera del Banco de España, Judith Arnal: “Tienes que renunciar. Necesito tu plaza para otra persona”. Al contemplar la expresión corporal de Cuerpo, Judith entendió que no se refería a su plaza de garaje. Los peperos quieren saber para quién quería la silla de Arnal, pero, como diría Pilar Alegría, eso es curiosidad malsana, chismorreo, y a estas alturas no vamos a convertir la política en el corazón de Anne Igartiburu. Cuando Cuerpo, ¡ese cuerpo!, exigió su plaza en el Banco de España a Arnal sin permiso de Escrivá, quedó claro que el estilismo del Number One ha contaminado a toda la pasarela roja.

Él ha dicho: «El que la hace, la paga». ¿Con IVA o sin IVA? ¿Vía Aldama? Las caras pétreas son un símbolo político. Incluso las marcianas.