El diario de Amilibia: Qué poco vuelve, Marisú

La campaña del Ministerio de Hacienda dice: «Lo que das, vuelve» y en la imagen aparecen dos sanitarios con mascarillas, o sea, dispuestos a intervenir, como siempre está el fisco lo vistan como lo vistan: te envían una carta certificada y ya tienes el infarto rondándote. Por ese lado, la imagen de los sanitarios queda muy propia: lo primero, socorrer al afectado. Y lo de las mascarillas, ni les cuento, que ahí están Koldo, Aldama y Ábalos. Bien, quizá vuelva algo, no digo yo que no: tal como está Marisú de arrebatada, no tengo todo lo que hay que tener para contradecirla. Puede que vuelva un cachito, sí, Marisú, pero hay que ver cómo vuelve, hecho una pena, debilitado por todo lo que ha perdido por el camino, desgastado por el sobeo de los pactos y otros choriceos.

Desde luego, no regresa como en el anuncio de «vuelve, vuelve a casa por Navidad», con lágrimas y abrazos. Vuelve como las oscuras golondrinas, pues ha volado por ocultos recovecos que ni conocer queremos. El cachito que vuelve lo hace totalmente acojonadito por la amenaza del cupo catalán. Vuelve chuleada por las haciendas forales vascas. Vuelven ensuciado por el fango del Gobierno gastón. Leo: «El esfuerzo fiscal de los españoles, un 14% superior al de la UE». Está claro: Hacienda nos estriñe y luego tenemos que hacer un gran esfuerzo para deponer como Dios manda, le grito al televisor. De ahí los sanitarios con mascarillas del anuncio, también dispuestos a ponernos el necesario enema. Leo: «La mayor parte de los fondos que van a Valencia no son aportados por el Estado, no se sabe cuáles son ayudas directas o indirectas y el grueso de la asistencia son créditos que habrá que devolver y moratorias que al final se pagarán». Así que no vuelven ni a Valencia, Marisú.