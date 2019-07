El bautizo blindado de Archie Harrison

El primer hijo de los duques de Sussex, nacido el pasado 6 de mayo, recibirá el bautismo este sábado, en una ceremonia íntima en la capilla privada de la reina, en el interior del castillo de Windsor, y no en la de St. George, un enclave que tiene un especial significado para Harry y Meghan, ya que fue el lugar donde fue bautizado el hijo menor de Diana de Gales, en 1984, y donde se dieron el «sí, quiero» en junio de 2018.

El oficio religioso será una ceremonia privada que no estará abierta al público ni a la Prensa, aunque las fotografías se publicarán posteriormente en periódicos, sitios web, revistas y televisión, así como en la páginas de Instagram de la pareja, Sussex Royal. Una medida que, según los cronistas reales, no ha sentado muy bien a los británicos, algo «cansados» ya de las imágenes «estilizadas» de la nueva realeza. «Creo que lo que la gente quiere, a lo que está acostumbrada, es a ver hermosas imágenes familiares del bebé. No querrán una imagen artística de Instagram del pie de Archie», un comentario de Ingrid Seward, editora jefe de la revista «Majesty» en clara referencia a la imagen publicada por el príncipe Harry el Día del Padre. Los británicos parecen olvidar que los duques de Cambridge mantuvieron también en privado el bautizo del príncipe George en la capilla Real en el palacio de St. James. Fue un fotógrafo de la Asociación de la Prensa, presente en el oficio, el que se encargó de tomar algunas imágenes que posteriormente se distribuyeron a los medios de comunicación. Y algo parecido ocurrió con el tercero de sus hijos, Louis. Solo el de la princesa Charlotte en Sandringham fue abierto, con miembros del público invitados a la fiesta real.

Se espera que el día de su bautismo, Archie Harrison luzca una réplica del histórico vestido de bautizo real encargado por la reina Victoria para su hija mayor, la princesa Victoria, y que data de 1841. La prenda original estaba fabricada en seda Spitalfields y encaje Honiton. Desde entonces, hasta 62 bebés, incluida la propia Isabel II, han portado su réplica. El agua bendita será traída directamente del río Jordán, como dictan los protocolos de la realeza británica.

En cuanto a los invitados, no se espera que superen los veinticinco, incluidos los padrinos, que aún no han sido revelados, pero entre los que se espera estén varios amigos íntimos de Harry y de Meghan. Por parte de la ex actriz, encabeza la lista de candidatos su amiga más íntima, Jessica Mulroney, estilista de las estrellas en Canadá, y Charlie Van Straubenzee, un ejecutivo experto en inversiones e íntimo de Harry. El duque de Sussex fue además su padrino de boda con Daisy Jenks en agosto del año pasado. La siguiente candidata en la lista es otra amiga de la duquesa, Misha Nonoo, de quien siempre se ha especulado que ejerció de casamentera para que la pareja se conociera. También se habla de George y Amal Clooney, así como de Serena Williams, aunque ya se les echó en falta como padrinos de boda.

Entre los miembros de la familia real que se postulan a apadrinar al primogénito de los Sussex no parece que estén los duques de Cambridge, aunque sí podría serlo Zara Tindall, sobrina del príncipe de Gales, ya que Harry lo fue de su hija Mia. La gran ausente al bautizo de su octavo bisnieto será Isabel debido a un compromiso oficial previo. Es el primer bautizo de la familia real que se pierde la monarca, por lo que el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles serán quienes encabecen el séquito real, seguido de los duques de Cambridge y demás familia de sangre azul.