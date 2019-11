El drama de la viuda de Chicho Gordillo: “Solo me llega para pagar el alquiler”

La situación de la casi octogenaria Rosa de Alba (79), viuda del recientemente fallecido humorista Chicho Gordillo, es “casi de indigencia”, según nos revela su mejor amiga, la bailarina Elvira Ponce. El artista peruano falleció a finales del pasado mes de octubre en Valencia y su situación económica era angustiosa.

A Rosa le cuesta hablar, la muerte de su marido ha sido un gran shock para ella y tiene dificultades hasta para unir frases durante la conversación que mantiene con el que escribe. Dice con la voz entrecortada que está “en la cama, sufro diabetes e hipertensión, no tengo ganas de nada. La muerte de mi marido supone un drama para mí, es como si hubiera perdido mi brazo derecho, me siento muy sola. Y no estoy bien, eso es evidente, es muy duro llegar a mi edad en esta situación tan dura en todos los aspectos. Tengo a Chicho en mi cabeza cada minuto, miro al techo, a cualquier sitio, y le veo, es como si siguiera a mi lado, me cuesta muchísimo hacerme a la idea de que ya no le veré más...”.

-Su situación económica es muy complicada.

-Complicadísima. Malvivo con una pequeña pensión que tan solo me llega para pagar el alquiler de mi apartamento y al cuidador que se ocupa de mí. Nada más. Porque no puedo valerme por mí misma. A ver si consigo una pensión de viudedad más digna...

-¿No tiene ahorros?

-No, lo que mi marido y yo teníamos ahorrado se lo entregamos a un familiar para que lo invirtiera en un chalet. Al final, esa persona se quedó con la casa y el dinero, no ha devuelto nada. Nos quitó todo nuestro dinero... Es vergonzoso y muy triste. Nos estafaron.

-Recuerdo a la Rosa de carácter fuerte y muchas ilusiones... ¿Qué queda de ella?

-He sido fuerte para muchas cosas, sí, pero quiero ser valiente y no puedo, las emociones son muy fuertes y me afectan muchísimo. Aquella Rosa de la que hablas ya no está conmigo. Se fue diluyendo con el paso de los años y los problemas. La vida es muy dura, y cuando te vienen mal dadas...

-Me duele mucho lo que me cuenta...

-Ya, y a mí. Pero es imposible remediar lo irremediable. Se me ha ido el gran amor de mi vida.