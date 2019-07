El lugar, los invitados, el vestido de novia y todos los detalles de la boda de Louis Ducruet con Marie Chavallier

Vuelven a sonar campanas de boda para la familia Grimaldi. Después del enlace de Carlota Casiraghi, el principado de Monaco vuelve a vestirse de gala para celebrar otra boda real, aunque esta vez mucho menos mediática: Louis Ducruet, el hijo de Estefanía de Mónaco, se ha casado con Marie Chevallier por lo civil, antes de darse el “sí quiero” en la Catedral de Mónaco, en una ceremonia religiosa. El enlace civil fue muy íntimo y se celebró en el Ayuntamiento de Mónaco, en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

Ducruet tan solo tiene 26 años, pero defendió su enlace ante “Hello Monaco” con la eterna frase: “No eliges a tu alma gemela”. Se conocieron en una universidad de Estados Unidos y desde entonces se han consolidado como una de las parejas más estables y cariñosas del panorama social, pero han esperado a darse su tiempo y estar preparados para dar el gran paso. Llevaban siete años de noviazgo.

La boda ha tenido lugar a las 14:30 en presencia del Príncipe Alberto II y su esposa Charlene. La madre de Louis, Stephanie, estaba "estresada", según su hijo. "Está realmente feliz pero nerviosa porque soy su único hijo, el único niño de la familia. Está un poco estresada y muy emocionada por la idea del matrimonio, pero ama a Marie", explicó a “Hello Monaco”. “Llevamos siete años juntos y se ha acostumbrado a ella. Además Marie es una persona muy agradable y educada, una persona normal. Aunque ha pasado a formar parte de la familia real, la corona no se le ha subido a la cabeza”.

Marie Chevallier ha optado por un diseño de la española Rosa Clará. “Escogió un sofisticado y ligero vestido pantalón elaborado en crepe de seda y bordado con encaje en la zona de la cintura”, explica la diseñadora, y prosigue: “El diseño, sin mangas, presenta un sutil escote en forma de V y una delicada espalda abierta”. “No podemos sentirnos más orgullosos de formar parte de un día tan memorable y de una boda tan emocionante. Muchas gracias por confiar en nosotros y en nuestros valores, ¡ha sido un placer!”, concluye el mensaje que la firma ha publicado hoy en su perfil de Instagram.

El lugar no fue elegido al azar. En la misma catedral Raniero III contrajo matrimonio con Grace Kelly. Por ello Louis, decimoquinto en el orden de sucesión al trono monegasco, quiso rendir homenaje a su abuelo desaparecido. "Desde mi nacimiento, tengo una especial admiración por mi abuelo. No pude conocer a mi abuela, pero estaba muy apegada a mi abuelo y hubiera querido tenerlo aquí. De alguna manera, él estará ahí conmigo en la catedral. Por eso la elegimos", dijo en "Hello Monaco".