El polígrafo: ¿Álex Lequio, recuperado de su enfermedad o nueva recaída?

Dicen que sí, pero mantienen la prudencia. No quieren echar las campanas al vuelo por miedo a una recaída. Ana Obregón no se separa de ese único hijo tan adorado y se ha entregado totalmente a su cuidado. Aseguran que la recuperación avanza, y si la cosa no se malogra, hasta fijan para finales del próximo otoño el final de semejante angustia. Todos esperamos esa buena noticia.