El polígrafo de Jesús Mariñas: ¿abandonará Antonio David Flores «GH Vip» por la presión judicial?

No se espera ni desea una espantada así, ante el buen resultado que el famoso ex marido está obteniendo. Sería una lástima que su castigo por excesos monetarios fuese multado echándole de «GH Vip» donde es figura principal, valor importante y baza decisiva. Conoce y maneja los medios. Por eso recurre a efectivos trucos adquiridos en sus años saliendo en pantalla. Si han de zurrarle que lo hagan, pero sin que afecte a su colaboración en el «reality» que no tiene además demasiados alicientes.

► ¿Verá el final algún día la guerra entre Elena Tabla y David Bisbal?

Falso

Es lo que dan a entender enzarzados y enfrentados como siguen. Una guerra de nunca acabar, mal resultado de lo que hubo y no pudo ser. ¡Qué lástima! Les sobra temperamento y enseguida lo sacan aunque incluso no venga al caso. Lo que pareció zanjado al dejarse ha sido retomado con mayores ganas de jorobar al ex. No parece el mejor camino y es una solución censurable. Que se dejen en paz el uno a la otra y se limiten a vivir la vida tranquilamente. Este sería mi consejo aunque no me lo hayan pedido.