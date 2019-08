El polígrafo de Mariñas: ¿Se han distanciado las hijas de María Teresa Campos?

Están igual que siempre, cada una a su bola. Mantienen cariño y estabilidad, pero son fieles a sus gustos y podría parecer que les disgusta andar juntas si no lo impone la profesión. Lo están demostrando viendo a Terelu descansar en su querida Málaga mientras su hermana Carmen prefiere las inmensas, blanquísimas y únicas playas gaditanas. Quizá coincidan en alguna fiesta estival pero a la hora de la verdad imponen casi ferozmente el «juntas pero no revueltas».

Lo intentará la hija de la Infanta Margarita, aunque María esté más que feliz con su pequeño Carlitos, tenido con 42 años cuando ella ya no se hacía ilusiones de llegar a ser madre. Le costó y sufrió cuando tuvo que separarse del niño, que pasó unos días en la incubadora, y por eso, valora más la posibilidad de repetir tan hermosa experiencia antes de que pase mucho tiempo. Viendo como le satisface la maternidad apuestan que repetirá en busca de la parejita.

Es lo que se dice, rumorea y casi afirman en este más que cálido verano. Llevaban tiempo sin tener presente al multifácetico Paco León y lo han resucitado con el «run-run», supuesto o sospecha, de que tiene problemas matrimoniales no muy trascendentes. Suena a serpiente de verano y a exageración playera. No creo que exista tal separación a pesar de que el cineasta ande en México sin la compañía de su pareja.

Sospechan que el atractivo presentador no anda muy allá de salud, pero nadie confirma ni desmiente creando mayor inquietud y despiste. Físicamente se le ve bien, aunque la gente de su entorno nota en él una especie de tristeza y decaimiento alarmante. Un bajón, a la vez, tan típico del verano. Pero de eso a encontrarlo con mala salud media un mundo, exagerados que son. Estoy seguro de que aún tiene que dar mucha guerra.

Desde que convive con el Nobel, del que está enamoradísima, ha pegado un visible cambio muy positivo facialmente. Como de tipo siempre está igual, riéndose de los años –ya 68–, no deja de asombrar por su cuidado indumentario siempre acertadísimo. Conocidas son sus visitas dos veces por semana a Maribel Yébenes, cuidado que le cuesta 190 euros cada vez. Pero es dinero bien invertido a la vista de cómo la dejan.

Dar el «sí quiero» no es ninguna competición que deba tomarse a la ligera. Pero sabiendo la renuncia y ganas de juerga que aún tiene el cantante de San Vicente de la Barquera, apostaría a que Paula Echevarría será la primera en pisar la vicaría o el juzgado del brazo del futbolista retirado, según qué manera de casarse escojan. Yo la imagino del blanco-blanquísimo en una boda suntuosa que creo aún tardará en producirse.

¿Es excesiva la delgadez de la actriz Bibiana Fernández en sus últimas fotos?

Falso

Lo suyo es una vieja manía que practica cuando sube unos gramos de peso. Conserva un físico insuperable y sirve como ejemplo de conservación. Recuerda a esas orquídeas tan difíciles de crecer hasta ser magníficas. Los años casi no afectan a su fina estampa, siempre espectacular pese o gracias a las muchas operaciones que se hizo para encontrar su imagen actual e ideal. Primero luchó esforzándose por llegar a ser lo que no era y ahora consigue que los años no dejen huella.