El polígrafo: ¿Está Iker más preocupado que nunca por el estado de salud de Sara?

¿Es cierto el rumor que apunta a que Malú está embarazada? falso

Las noticias, o rumores, sobre la pareja no cesan. Un runrún que solo acallarán las próximas semanas según esté y vean su cintura ensanchar, algo inevitable en el caso de que se confirmara la buena nueva de momento irreal. Por ahora basan el embarazo en la holgura de las camisetas que utiliza la cantante, por otro lado una tendencia entre las mujeres. La cosa está de boca en boca y acaso resulte, no digo que no. Echémosle paciencia porque si hay algo inocultable es un embarazo. Lo mejor, esperar.