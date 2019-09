El polígrafo, por Jesús Mariñas

¿Rompió Kiko Jiménez su relación con Gloria Camila por interés? Verdadero Cosas del amor y una pasión juvenil entontecedora. El guaperas de pelo pincho se cegó con la hijastra de Ortega Cano, esa niñata impertinente y maleducada que tanto atormentó «a la más grande». Aunque Ortega Cano procura reprimir sus impulsos paternales, está prendado con su criatura. A la joven no le falta labia y asombra con sus pocos años. ¡Tiene tela! Mucho tontea y juega con uno y otro, lógico a su edad. Gloriaca hará historia.

¿Es de gravedad la recaída de Álex Lequio tras su revisión médica? Verdadero Consecuencias lógicas ante su delicado estado de salud desde hace más de un año. Tras la primera época combatiendo en Nueva York el cáncer, ahora le toca una recuperación que parece larga y también costosa. Ana Obregón lo dejó todo por cuidar y desvivirse con este hijo que tanto le costó tener junto al conde Lequio. Se impone la paciencia. Y también los rezos, ese corpachón nos engañó.

¿Irá Antonio David flores a la cárcel por alzamiento de bienes? Falso Casi veinte años después de romper un obligado matrimonio que la Jurado supo intuir que no funcionaría, vuelven a las andadas. Siempre están a la gresca, si no es por esto es por lo otro. Constante en un enfrentamiento donde Rocío Carrasco no baja la guardia y tira a matar. Ahora la Fiscalía quiere enchironarlo tres años, además de obligarle a pagar casi 60.000 euros de indemnización a su ex mujer.

¿Seguirá Julio Iglesias negando a Javier Sánchez como su hijo? Verdadero Javier Santos, supuesto hijo de Julio Iglesias, vuelve a la carga con razones que al fin parecen suficientes para continuar reivindicándose como «pecado juvenil» del cantante ahora en desgracia artística. Tras cuarenta años batallando porque lo reconozcan legítimo, un juez valenciano dicta que como el mozo defiende es hijo de su padre y la ex bailarina María Edite. Julio anuncia que no le vencerán. Menudo es.

¿Francisco y Kiko Rivera, enfrentados por la herencia de Paquirri? Verdadero Otros con ardor guerrero. No paran en sus pleitos. Algo que parece entusiasmar al torerito de cabeza grande. Coleando aún el rifirrafe con Cayetano por la plaza rondeña, ahora pelea con Kiko Rivera. Dan marcha atrás en el tiempo y resucitan la herencia de Paquirri. Para ellos no pasa el tiempo. Lo dicho, les puede el ardor guerrero que Fran no demostró en sus años de «mataó» prodigando pinchazos.

¿Está Mila Ximénez obsesionada con la pérdida de peso? Verdadero Lo de Mila Ximénez es inagotable. Hoy ya caricatura perfecta pero risueña de sus años como esposa de Manolo Santana. Asombraba a Marbella por sus buenas maneras que heredó su preciosa hija Alba. Era una «señorita de las de antes», incluso trabajando como una negra para Encarna Sánchez. Aún con kilos de más la veré con gozo, fruición y palomitas, porque estoy seguro de que revolucionará «GH Vip».

¿Hará las paces Rosa Benito con Belén Esteban, o seguirán a la gresca? Falso Eso es tan sueño imposible como el de Dulcinea del Toboso en «El hombre de la Mancha» bordado por las Américas por mi añorada Nati Mistral. La pareja más Aldonza que Dulcinea vuelve al toque de diana, dispuestas a repetir anteriores, y bien pagadas, hazañas televisivas. Darán que hablar bajo sus guedejas de rubiales de frasco. Como en una carrera hípica, apuesto por Belén, que le da sopas con onda en saber estar.