El polígrafo: ¿Siguen tan enamorados María Teresa Campos y Edmundo «Bigote» Arrocet?

Verdadero

Cada día se les ve más enamorados. Soportan estoicamente los rumores de que su historia no funciona. Edmundo «ex Bigote» le pide calma a la reina de las presentadoras, pero ella empieza a estar harta. Dolida, me dice que «nunca imaginé ese mal trato que me dan mis antiguos colaboradores, que consideraba amigos». Él le aconseja que se lo eche a la espalda, pero Teresa quizá presente querellas a «los aprovechados que me fingían un afecto que no sentían».