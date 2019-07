El príncipe George juega al tenis con Federer

Kate Middleton aprovechó su visita exprés al torneo de Wimbledon para contar algunas anécdotas sobre sus hijos, en concreto de su hijo mayor George. Lo hizo durante una distendida conversación privada que mantuvo con la tenista Katie Boulter y la atleta Anne Keothavong, con quienes coincidió en las gradas del torneo. Y es que al parecer, a sus cinco años, el pequeño ya apunta maneras con la raqueta o eso les comentó orgullosa a las deportistas, tal y como ha confirmado una periodista en Wimbledon Morning coffe, programa dónde repasan todo lo sucedido dentro y fuera de la pista cada jornada y que publica el torneo en su cuenta oficial de Twitter.

Ya se sabe que los duques de Cambridge son fieles seguidores de este deporte y no es de extrañar que se lo hayan inculcado del mismo modo a sus hijos. Tanto es así que cuentan con una cancha privada en su casa de campo de Nortfolk donde se conoce que comparten grandes ratos en familia. Por su parte, el futuro rey de Inglaterra tiene muy claro cual es su tenista favorito y no es otro que Roger Federer, a quien pudo conocer personalmente hace solo unos días. El deportista suizo no dudó en jugar con el príncipe quien ya puede presumir de haber compartido pista con el mejor tenista del mundo y ocho veces campeón del campeonato de Wimbledon.

El tenis es solo uno de los hobbys que tienen George y Charlotte, quienes tambien practican cocina, dibujo y fotografía. Este último es una de las grandes pasiones de Kate y fue ella misma quien también lo desveló la semana pasada a un grupo de niños en un centro de “Action for Children” durante un taller de la “Royal Photographic Society” donde la duquesa les dió algunos consejos.