El refugio de Luis Enrique tras la muerte de su hija

Luis Enrique, se encuentra muy hundido tras perder a su hija el pasado mes de agosto. Xana, de 9 años, fallecía tras cinco meses de intensa lucha contra un cáncer de huesos y era él mismo quien conmocionaba a todo el país al anunciar su muerte.



A un mes de su pérdida, la herida, como no puede ser de otra forma, sigue muy abierta en el corazón del que fuera técnico de la Selección Española y en el de todos los suyos. Así lo asegura el periodista deportivo Julián García Candau: "La desgracia que se cebó en su familia lo convirtió en el ser humano que por su fuerte carácter no parecía. Luis Enrique muestra físicamente el dolor sufrido. Todavía no ha superado la muerte de su hija. Peor lo está pasando aún su esposa".



García Candau cuenta cómo está tratando el ex futbolista de asimilar y sobrellevar la ausencia y parece que además de pasar mucho tiempo con la familia se está refugiando también en el deporte. Al parecer, Luis Enrique ha retomado un deporte que le apasiona tanto como el fútbol: el ciclismo, y es habitual verle los fines de semana practicándolo en la montaña o en carreteras cercanas a donde vive. A pesar de que pedalea en soledad, inevitablemente coincide con otros aficionados junto a los que comparte alguna conversación. El periodista deportivo afirma que los que le conocían de antes sabían el buen humor y simpatía que tenía fuera de los terrenos de juego; sin embargo, ahora, "quienes se vuelven a encontrar con él mantienen esa opinión , pero perciben en su rostro un dolor que es incapaz de disimular".



Por el momento, su regreso a los banquillos no tiene fecha, pero todo apunta a que aún tardará, pues no está preparado para dar ese paso. Fue precisamente el diagnóstico de la enfermedad de su hija lo que provocó que abandonara su puesto en la Selección Nacional de fútbol, siendo sustituido por Robert Moreno, su alumno más aventajado.