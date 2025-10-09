El famoso cocinero Salt Bae acumula pérdidas millonarias y empieza a cerrar restaurantes en EE UU

El chef e influencer turco Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que su nombre se convirtió en sinónimo de lujo gastronómico y fenómeno viral. Su restaurante insignia en Londres, Nusr-Et Steakhouse, ha registrado pérdidas superiores a 6,4 millones de euros, y su empresa ha comenzado a cerrar establecimientos en Estados Unidos ante el descenso de la rentabilidad.

Salt Bae alcanzó la fama mundial en 2017 gracias a un vídeo viral en el que espolvoreaba sal sobre la carne con un gesto teatral, un detalle que lo convirtió en un icono de internet. Su popularidad le permitió transformar su imagen en una marca global con restaurantes en ciudades como Dubái, Miami, Nueva York y Londres, frecuentados por celebridades y con precios que en algunos casos superan los 800 euros por un corte de carne.

Sin embargo, el impulso mediático no ha bastado para sostener su modelo de negocio. Según recoge el Daily Mail, el exclusivo local de Londres, situado en el barrio de Knightsbridge, cerró el último año con más de 5,5 millones de libras de pérdidas (unos 6,4 millones de euros) y una notable caída de clientes respecto a los primeros años de apertura. Este retroceso económico ha llevado a la empresa matriz a reestructurar su presencia en el mercado estadounidense, donde ya se han cerrado varios locales y reducido plantilla.

A pesar de contar con más de 50 millones de seguidores en redes sociales y con una base de fans consolidada, el fenómeno Salt Bae parece haber perdido fuerza. El auge de los costes operativos, la inflación y el cambio en los hábitos de consumo tras la pandemia han afectado especialmente a los restaurantes de lujo, que registran menor afluencia y márgenes más ajustados.

Aunque la compañíano ha emitido declaraciones oficiales sobre el alcance de su reestructuración, fuentes del sector apuntan a que Gökçe podría concentrar sus esfuerzos en mercados más rentables, como Oriente Medio, donde su marca mantiene un alto nivel de popularidad.