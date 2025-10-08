¿Drogas? El posible motivo de la entrada en prisión de Isi, marido de Raquel Mosquera

Raquel Mosquera está al borde de un ataque de nervios. Está pasando por un momento muy delicado a nivel personal y familiar, después de que se hiciese pública la detención de su marido, Isi, en territorio francés. El nigeriano llevaría desde hace unos meses entre rejas por un supuesto delito por el que aún no habría sido condenado, pero desde la justicia gala se entendió como necesario solicitar su ingreso en la cárcel de manera provisional hasta la celebración del correspondiente proceso legal.

Son muchos las incógnitas que aún existen sobre los motivos que habrían llevado al esposo de la empresaria a permanecer en una prisión parisina. La peluquera, que también tiene una tienda de moda, no ha querido arrojar luz al respecto y prefiere guardar silencio. Al menos sí sobre el entuerto judicial que afronta su marido, aunque no a la hora de pedir respeto a su situación, mesura a la hora de dar informaciones, además de poner en preaviso de que sus abogados están atentos de cada detalle para emprender las acciones legales necesarias.

El posible motivo de la detención de Isi en Francia

Se ha descartado ya que lo sucedido tenga algo que ver con el bar que regentaba en Móstoles, Madrid, y el cual ha sido traspasado hace unos meses. Los números no le cuadraban y la afluencia de clientes no era suficiente para cubrir gastos, así como las quejas de los vecinos no ayudaban a asegurar la supervivencia del negocio. Pero Belén Esteban, desde ‘No somos nadie’ ha querido acercarse al posible problema que le ha llevado a permanecer entre rejas a la espera de que un juez se pronuncie sobre el asunto.

Isi y Raquel Mosquera Gtres

“Todavía no hay auto, pero yo voy a decir por lo que está en prisión. Está en prisión en París y parece ser que para mucho tiempo. Le queda bastante”, comienza a tirar de la manta la colaboradora. Le coge el testigo su compañero David Insúa en el citado programa de TEN: “Está a la espera de juicio, en prisión preventiva. Todo apunta por un asunto de estupefacientes”. Por el momento, no ha habido confirmación por parte de Raquel Mosquera o su entorno sobre la veracidad de estas informaciones vertidas en el programa de María Patiño.

En cambio, la viuda de Pedro Carrasco pide a golpe de comunicado que “se atengan a las consecuencias aquellos que quieran aprovecharse de esta situación y se inventen cosas sin contrastarlas. Igualmente, aquellos programas que lleven a sus platós a personas que se inventen cosas, sigan mentiras sin conocernos”. Se mantiene firme en que “en estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario”, pero advierte que ya ha puesto a trabajar a su “abogado penalista” para que esté “pendiente de todo”. Cuando esté lista para romper su silencio, promete que lo hará. “Me siento fuerte, sobre todo por mis hijos, mi familia y todas las personas que me rodean”, sentencia.