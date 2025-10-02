Gloria Camila se prepara para la muerte de Ortega Cano: su inesperada confesión

Gloria Camila ha puesto tierra de por medio y ha dejado las polémicas en España. Se alejaba así de los ataques de Tamara, la hermana de Michu, quien le declaró la guerra tras su muerte para reclamarle que ejerza de tía, pues según ella no habría estado a la altura. Pero la pequeña Rocío, hija de su hermano José Fernando, ya está en Madrid junto a su padre, José Ortega Cano, a la espera de que un juez dicte sentencia y le otorgue de manera definitiva la custodia, haciendo cumplir su última voluntad. Pero desde Honduras, como concursante estrella de ‘Supervivientes All Stars’ ha hablado de la familia. Y mucho.

Y es que ha tratado un tema delicado durante las largas horas que pasan tumbadas en la playa a la espera de su destino y con la mirada fijada en el cotizado cheque final. Así se ha desahogado con Jessica Bueno sobre algunas de sus inquietudes personales, desvelando detalles que hasta ahora había mantenido fuera de sus intervenciones púbicas. Entre ellas, cómo se enfrenta a la idea de que un día su padre fallezca y se quede huérfana, así como el gran apoyo que encuentra en su hermano al respecto.

Gloria Camila y su miedo a quedarse huérfana

Aunque se trate de un tema delicado, uno que no siempre es sencillo de tratar, se ha sentido cómoda para sincerarse. La colaboradora hablaba con la exmujer de Kiko Rivera y Jota Peleteiro sobre lo mucho que echan de menos a sus seres queridos. La conversación ha terminado encaminada a lo inevitable que supone que un día tenga que despedirse de su padre. Es una idea que ya ha meditado mucho, también hablándolo con José Fernando, con el que siente que no está aprovechando del todo el momento.

“Es una conversación que tengo con José mucho. Le digo que tenemos que hacerlo increíble, porque el día de mañana, que a mí me dará muchísima pena, vamos a quedarnos él y yo. Y vamos a ser lo más real y lo más puro que podemos tener en la vida”, comenzaba Gloria Camila, que también incluye a su hermano José María, fruto de la relación del diestro con Ana María Aldón: “Al final somos los tres que vamos a continuar juntos para mantener ese pilar que nuestros padres y abuelos hicieron”, desvelaba con las emociones a flor de piel desde los Cayos Cochinos.

La distancia con su hermana mayor, Rocío Carrasco, le ha hecho dar muchas vueltas a este asunto. Le da miedo que en un futuro su relación pueda desgastarse y terminar distanciado de sus hermanos, por lo que trata de luchar para crear bonitos recuerdos y así asegurarse ser un equipo cuando su padre fallezca. José Ortega Cano ha cumplido ya 71 años y dice estar como una rosa, pero los años pasan factura y lo inevitable acabará sucediendo. Todos desean que sea más tarde que pronto, pero su hija ya se prepara ante el fatal desenlace.

Además, Gloria Camila, en su profunda conversación con Jessica Bueno desde ‘Supervivientes’, también ha recordado a su cuñada Michu. La joven murió el pasado mes de julio a los 33 años víctima de una enfermedad congénita, lo que ha sumido a la familia en la tristeza, además de una amarga guerra mediática y legal. Ella reconoce echarla mucho de menos: “Me acuerdo muchísimo de ella y sé que estaría gozándose este concurso conmigo. Pero estaría a tope además. Ella me seguía mucho. Era la típica que te lo transmitía, te lo decía y, si hace falta, te escribía un mensaje”. Al ver que estaba triste, la modelo quiso animarla asegurando que “una de las estrellas del cielo de Honduras sería Michu y que estaría viendo su concurso”. Eso le reconfortó un poco.