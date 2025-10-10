Hanan Alcalde, más conocida como Barbie Gaza (también como Lady Flotilla), le ha dicho a Quico Alsedo en «El Mundo» que cada barco de la flotilla por la libertad ha sido una especie de Gran Hermano: «Ahí ha habido de todo, o sea, imagínate, ja, ja, ja». Es fácil imaginarlo: debajo del edredón, polvorón, con o sin condón, no como en el yate de Amancio Ortega, que en sus festejos no pasan del centollo y el albariño. La madre de Barbie le confesó que «si me pasaba algo, mi padre se quitaba la vida». ¿A lo bonzo? «Pero al final continué, sigue Barbie, porque yo no le podía dar la victoria al sionismo, la flotilla era más importante que mi propia vida». Y que la de su padre. Añade: «Antepuse la causa palestina a toda mi vida, a mis seis hijos, a todo. Palestina lo es todo».

Barbie Gaza es el acorazado «Bismarck» apuntando a Israel, el renacido Führer que empujará a los judíos «desde el río hasta el mar» o para internarlos en los campos gazatíes. No faltará gas: Putin lo facilitará gratis.

Escribe Emilia Landaluce: «Ya saben que Barbie Gaza dice que no hubo violaciones el 7 de octubre y que había visto testimonios de mujeres que aseguraban sentirse feas porque los terroristas de Hamas no las habían violado».

Qué horror, esto ya es imperdonable: «Oiga, Mohamed, ¿por qué pasa usted de mí? Tengo 40 años, estoy de buen ver, recientemente me he subido el pecho a la primera planta y me he hecho una vaginoplastia, ¿por qué me rechaza? ¿No ve que me causará un trauma de por vida que no lo aliviará ni un polvo con Jamenei? ¿Tan fea me ve?». Yo me dedico mayormente a las coñas, pero lo de Barbie Gaza es insuperable. Me rindo.