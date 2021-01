La mujer de Santana: “Mila Ximénez ha vivido de él toda su vida”

A principios de esta semana saltaron todas las alarmas sobre el estado de salud de Manolo Santana (82). Un trabajador del club de tenis que lleva el nombre del icónico ex tenista aseguraba en «Sálvame» que «su estado es lamentable, hay que darle de comer y casi no puede hablar ni andar».

Pero la realidad parece ser distinta. Así lo afirma al menos su esposa, Claudia Rodríguez, quien habla en exclusiva para LA RAZÓN: «Hemos recibido muchísimas llamadas preocupándose por la salud de Manolo, todos sienten un enorme cariño y admiración por él, y estamos indignados porque no hay nada de cierto».

Le contamos a Claudia lo que dijo la ex esposa de Santana, Mila Ximénez, ese mismo martes, en contra de quien fuera su marido, cuando declaró que «me estremece pensar que está en una mala situación, pero está como quiere estar y donde quiere estar. Decidió hace mucho tiempo tener esa vida, mantener esa relación y separarse de quien le quiere… Como tenista fue el mejor, pero como persona ha sido y es abominable, la peor persona que me he encontrado en mi vida… Sus enfermedades no me importan nada en absoluto. El día que Manolo falte no va a ser para mí ninguna pena, espero que se muera antes que yo, porque es tan mala persona que todavía me voy yo antes, pero espero que sea al revés».

Mila Ximénez en 'Sálvame Deluxe'

Nuestra interlocutora ni se inmuta, no le extraña esta reacción y contesta: «Esa señora debe de aburrirse mucho, no tiene nada que hacer y todo lo que venga de la ex no existe para nosotros. Son ganas de hacer daño… La única realidad es que mi marido se encuentra bien y si algún día está mal, no lo ocultaremos. Tiene 82 años y no cuarenta, pero con su edad juega al tenis a diario, hace sus ejercicios, come perfectamente, sus facultades mentales son normales, está muy controlado por su cardiólogo y su neurólogo, afortunadamente se siente bien… Pero, claro, como es Manolo, esa señora, la ex, saca cualquier cosa mala sobre mi esposo. Hablar por hablar, sin contrastar nada. Qué vergüenza. Me da mucha rabia».

–¿Por qué cree que Mila siente tanta animadversión hacia ustedes?

–No lo entiendo. Pero si yo no la he visto cara a cara nunca. Ha vivido de Manolo toda la vida. Estuvo un tiempo casada con él, tuvieron una hija, se separaron y se ha dedicado a atacar a las mujeres que hemos pasado después por la vida de mi marido. Nosotros pasamos de sus chismes. Y no vamos a entrar al trapo… Nuestra vida personal se queda para nosotros. No le interesa a nadie más. Lo más importante es que Manolo se encuentra bien de salud… El resto es mentira. No vamos a caer en ninguna trampa ni a entrar en una guerra dialéctica innecesaria. No lo hicimos con cosas peores que dijeron sobre Manolo y no lo vamos a hacer ahora. Solo quiero que nos dejen en paz. Llevábamos un año muy tranquilos… Todo esto no tiene el menor sentido.

La infanta Elena junto a Manolo Santana, director del Open de Tenis de Madrid

Cercano y simpático

José M. trabaja en el club del tenista y corrobora las palabras de Claudia: «Nos quedamos de piedra al escuchar que el estado de salud del señor Santana era malo. Yo le veo prácticamente casi todos los días y se encuentra bien. Para la edad que tiene es un hombre muy activo». Además, le califica como «una persona muy humilde, agradable, cercana y simpática».

Manolo y su cuarta mujer, Claudia, llevan juntos desde 2009. El tenista estuvo casado con anterioridad con María Fernanda González Dopeso, madre de sus tres hijos mayores (Manuel, Beatriz y Borja), y posteriormente con Mila Ximénez, con la que tuvo a su hija Alba, y con Otti Glanzelius.

El español Rafael Nadal, junto a él su tío y entrenador, Toni Nadal y el director del torneo, Manolo Santana.

Santana, en conversación anterior con LA RAZÓN, se refería a su actual esposa como «la mujer de mi vida, me transmite mucho optimismo y nos complementamos muy bien. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Al ser veinte años menor que yo me da mucha marcha».

Se conocieron en Marbella cuando el tenista estaba casado con Otti y ella con un conocido empresario extranjero, del que enviudó. Lo que comenzó como una gran amistad, y tras separarse Manolo de Glanzelius, acabó en matrimonio en 2014.