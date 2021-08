Así es Martina, la novia cantante de María Casado

Gente

La joven tarraconense que ha conquistado el corazón de María Casado se llama Martina y así se define en su perfil de Instagram: “Estornudo si me da el sol de cara. Por lo demás, bastante normal”. Por primera vez, la pareja ha posado junta y lo ha hecho en el photocall de la Gala Starlite de Marbella que precisamente dirigía Casado.

María sustituía a Anne Igartiburu como maestra de ceremonias en este acto solidario y presentaba la gala junto al actor Antonio Banderas que hoy cumple 61 años.

Según el diario ABC, María se mostró muy cariñosa con su novia a la que no soltó de la mano en ningún momento y a la que presentó a todo el mundo. Martina nació en Tarragona, pero a los once años se trasladó a Sevilla. Su música es una mezcla de la rumba catalana, con aires flamencos y melodías indies. Tiene casi 2.000 seguidores en Instagram que ya siguen sus temas como “Ya no duele” que relata la historia de un desamor y cuya publicación data de marzo, así que sea o no, basado en una experiencia real..

Gracias a sus redes, sabemos que tiene un gato llamado Havana y que es fan del cantante colombiano Camilo al que dedicó unas emotivas palabras en uno de sus últimos post, tras conocerle el pasado mes de julio. “Cumplí mi sueño: contarle a Camilo cuanta inspiración supuso para mí conocer su música. Lo conocí un día antes de mi primer concierto, y le di la primera copia tangible de mis canciones”, escribía muy ilusionada.

María y Martina se conocieron a través de una amiga en común hace seis meses y ya viven juntas en la capital andaluza.