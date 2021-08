Julián Contreras anuncia su marcha de «Días de Verano»

La marcha de Jesús Cintora del bloque matinal de La 1 no ha puesto freno a las polémicas en la televisión pública, incluso en verano. Después de los Juegos Olímpicos, RTVE estrenaba una nueva programación especial para el mes de agosto, capitaneada por el magazine «Días de Verano». El espacio es el típico programa blanco y de entretenimiento en el que se deja de lado la inerte actividad política y se abordan otros temas más banales que no suelen tener hueco en las escaletas de la temporada.

Pero para estas tertulias dinámicas que se alargan hasta varias horas, la participación de colaboradores es fundamental. Hace solo unos días, acostumbrado a salir solo en las revistas del corazón, hacía su debut como tertuliano, Julián Contreras. De quien no sabíamos mucho más salvo sus raíces familiares y la compleja relación con sus dos hermanos toreros.

Sin embargo, en el tono del programa parecía haber encajado a la perfección en el tono del programa, con una comunicación agradable y natural. De hecho, fue él quien llegó a comunicar que la próxima semana volvería al plató. Pero ayer mismo, a través de sus redes sociales comunicaba que no volverá al menos próximamente a aparecer en el programa: «Os anuncié que volvería este viernes a Días de verano, pero no será posible. Causas ajenas a mi voluntad, desde luego». También quiso aclarar que «estoy muy agradecido por la oportunidad y confío en que el futuro nos junte de nuevo. No obstante, ¡seguid viendo el programa! Es bueno, amable y está elaborado con mucho cariño. Inés Paz y el resto de compañeros se lo merece».

Rápidamente muchos apuntaron a que los motivos habían sido un polémico rótulo en el que Julián había sido anunciado como el dueño de un Bingo, lo que se podría entender como una publicidad encubierta de juegos de azar, algo prohibido por la nueva legislación sobre las apuestas. Rubén Sánchez, Portavoz de Consumidores de FACUA explicaba en Twitter que tras denunciar ese supuesto caso de publicidad ilegal, habría hablado con el propio Julián: “Me cuenta que ha sido ajeno al rótulo donde se le presentaba como relaciones públicas de un bingo y que su contrato en el programa de TVE no está vinculado a esa actividad”.