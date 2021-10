“Está delicada”: así ha pasado Carmen Sevilla su 91 cumpleaños en una residencia

Gente

Felicidades

Tal día como hoy, hace ya 91 años, nacía en la capital hispalense María del Carmen García Galisteo, una preciosa niña que estaba destinada a triunfar. Cuando empezó a despuntar en el mundo del espectáculo adoptó el nombre de su ciudad natal y se hizo llamar Carmen Sevilla. El resto del relato ya lo conocen: éxito, éxito y más éxito. La llamada ‘novia de España’ ya ha pasado a los anales de la historia del país como una de las actrices, cantantes y presentadoras más conocidas y queridas por el gran público, una prestigiosa carrera sobre los escenarios que nadie ha olvidado. Nadie, salvo ella...

Carmen Sevilla permanece ingresada en una residencia de Aravaca desde hace diez años, a consecuencia del Alzheimer que padece. Allí ha celebrado su 91 cumpleaños, ajena al cariño y afecto que sigue recibiendo de parte de sus seguidores y no tan seguidores. Hasta el centro se ha trasladado uno de sus mejores amigos, Moncho Ferrer, que ha querido visitar a la actriz en este día tan especial. A la salida, ha compartido con la prensa algunos detalles de cómo ha visto a la que fuera presentadora de ‘Cine de barrio’.

“Carmen está como siempre, en una situación estable, pero bien, tiene el corazón muy fuerte, pero está delicada”, ha señalado Moncho, que reconoce haberse emocionado cuando le ha entregado un ramo de rosas mientras cantaba ‘Violetas imperiales’ una canción que alberga un especial significado para él: “Es muy auténtica”.

A pesar de la enfermedad que la lleva a olvidarse de sus recuerdos e incluso de sus seres queridos, Moncho Ferrer está seguro de que Carmen Sevilla la ha reconocido durante su visita y se lo ha agradecido con un emotivo gesto de cariño: “Ella recuerda, me reconoce, me coge la mano de una manera especial, responde con cariño, yo la quiero mucho... Muchos años juntos”.

Carmen Sevilla bailando FOTO: Corral de la Moreria Corral de la Moreria

Pero Moncho Ferrer no solo la ha visitado hoy, por el día de su cumpleaños, sino que todas las semanas se deja caer por la residencia para pasar un rato junto a su amiga del alma, igual que hace su hijo, Augusto José. “Todas las semanas viene, yo también, desde hace cinco años, se dan las circunstancias de que Carmen era vecina mía, cuando estaba en casa cada dos por tres me llamaba. Me he sentido muy feliz a su lado”, apunta.

Además, Moncho Ferrer ha querido insistir en que Carmen Sevilla está muy bien atendida en la residencia, donde los profesionales médicos y sanitarios la cuidan a diario, especialmente hoy, en su 91 cumpleaños. “Está delicada de salud y se le dan todos los recursos que son necesarios, hoy que es su cumpleaños está llena de cariño, tiene muchas flores”, señala con felicidad.