Tezanos, de cocinar sondeos a escribir novela

Félix Tezanos está cultivando la habilidad del genial Antonio Ozores de hablar sin que se le entienda, atropellando el sustantivo al verbo y el verbo al adjetivo. Sin decir nada y embarullando ideas. Esta suerte de lenguaje humorístico y delirante que parecía intransferible vuelve hoy de la mano del presidente del Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS) cuando se le pide que justifique sus erradas predicciones electorales.

Por H o por B, como diría el actor ya fallecido, está en boca de todos. Unas veces por sus mediciones, otras por las opiniones que vierte sobre los políticos y ciudadanos que no son de su cuerda. Da la sensación de que ese CIS sobre el que ha grabado su propia marca Tezanos sabe todo de nosotros, pero hay pocos detalles que trascienden de su vida privada. Sociólogo, cántabro del 46 e hijo de Félix Tezanos y Francisca Tortajada, un matrimonio que enseguida se mudó de Santander a Madrid.

Con 75 años tiene edad más que suficiente para jubilarse, encontrar la paz en sus largas caminatas por la sierra de Guadarrama y disfrutar de la vivienda que comparte con su esposa Pilar Vázquez en la localidad madrileña de Torrelodones, un chalet de algo más de 400 metros cuadrados con piscina y jardín. En él han crecido sus tres hijos, Susana, Sergio y César, y en él reciben ahora su visita y la de sus nietos. Excepto el menor, César, que es informático y dirige una consultoría técnica, el resto ha seguido la vocación sociológica del padre. Susana es antropóloga y trabajadora social y ha publicado algún trabajo sobre pobreza y exclusión. Sergio es doctor en Economía Internacional y Desarrollo e imparte clases en la Universidad de Cantabria y conferencias por diferentes países.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, en una imagen de archivo / Efe

Como presidente del CIS cobra un sueldo de unos 100.000 euros al año brutos. Fue la invitación de Pedro Sánchez para liderar el CIS, en 2018, lo que le hizo desistir de la retirada. Desde entonces, en su metafórica cocina viene arrimando el ascua a su sardina, según se le acusa repetidamente. Aún no se sabe si el pinche es Pedro Sánchez, o viceversa, pero la pantomima de la cocina para explicar el uso de los datos que maneja la institución acerca de la intención de voto está provocando que se le agríe el carácter. Buen ejemplo es su intervención el lunes pasado en el programa «Más vale tarde» de La Sexta, con Cristina Pardo e Iñaki López. Ante la insistencia de si hacía autocrítica después de sus erróneas predicciones electorales, Tezanos se envalentonó: «No, es una institución seria y muy respetada. Además, en el ámbito académico, estos son debates falsos. No son debates reales. ¿Hay autocrítica? Continuamente. Este es un trabajo científico». La tensión subió cuando se le preguntó por la supuesta filtración de una encuesta del CIS a Pablo Iglesias con el que había compartido comida. «No me acose, déjeme tranquilo», zanjó el sociólogo.

Tezanos tira de sarcasmo para justificar sus desaciertos subrayando que lo suyo ni es magia ni adivinación. Realmente, ha descubierto el sesgo de la profecía cumplida, consistente en anticiparse antes de que ocurra con una seguridad tan aplastante que cree que terminará modificando la conducta ciudadana. La idea es vieja, puro marketing electoral. Este mismo efecto de arrastre funcionó en 1932, en Estados Unidos, cuando alguien hizo correr el rumor infundado de la quiebra de una entidad y los clientes, presos del miedo, vaciaron sus cuentas. Efectivamente, el banco se fue a pique sin remedio.

80 libros publicados

¿Por qué esta inclinación hacia el partido de Pedro Sánchez? Félix Tezanos se enroló en la aventura socialista en 1978 como miembro del comité regional de Madrid, y desde entonces ha ido ocupando diferentes cargos. Su compromiso con la política había comenzado en sus años de estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, en la complicada época de la dictadura franquista en la que el activismo le costó varias multas, arresto en Carabanchel y detenciones en su casa. Fue uno de los autores del documento «Por una nueva socialdemocracia», con el que Sánchez recuperó su liderazgo en 2017. Dicen los que le conocen de cerca que gana en las distancias cortas, pero lo que transmite en cámara es un carácter altivo y altanero.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Felix Tezános FOTO: Kiko Huesca EFE

De los 80 libros que ha publicado –la gran mayoría de temática política y sociológica– destaca una novelita que empezó a escribir con 18 años y terminó en 2011. Lleva por título «La rama quebrada» y la protagoniza un extraterrestre enviado al planeta Tierra para enviar informes analíticos del comportamiento humano. Nada dice si tales documentos deben pasar previamente por los fogones del CIS. Según contó en el momento de su publicación en una entrevista radiofónica para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una novela sencilla de introspección que conjuga misterio, humor y ciencia ficción. Sus amigos se sorprendieron al descubrir esta faceta desconocida de Tezanos, aunque su gusto por la escritura se remonta a sus años de infancia con relatos y una obra de teatro que luego rompió.

En esa entrevista describió también la reacción a su obra en el entorno universitario por su modo sarcástico de abordar las procesiones o el fútbol. Llegaron a zarandearle, por lo que entendió que lo mejor era abdicar. Cerró la carpeta y dejó de escribir, aunque de vez en cuando fue dejando en ella algunas ideas. Tiene segunda parte, aún a la espera de punto final. Después de esto, el ciudadano no sabrá si espera con mayor ansia el regreso del extraterrestre o sus barómetros contracorriente.