Macarena Olona llora la muerte de su padre: “Luchó hasta el final”

Macarena Olona no está pasando por un buen momento. La diputada por Vox en el Congreso acaba de lamentar la muerte de su padre, tal y como ella misma ha anunciado en sus redes sociales: “Anoche me comunicaron que mi padre, Pablo Olona, ha fallecido. Cargo ahora mismo con mi corazón para ir a buscarle y acompañarle a casa”, publicó en su cuenta oficial de Twitter. Aunque se desconoce dónde se encontraba, de las palabras de la política se entiende que ha recogido sus restos mortales para trasladarlos hasta la tierra que considera su hogar.

“Luchó hasta el último aliento. Sólo me consuela saber que por fin descansa. Se acabó el sufrimiento, papá. Te quiero”, concluye Macarena Olona su sentido homenaje a su padre. Aunque no se tienen muchos detalles sobre la causa de la muerte, una vez más, las declaraciones de la diputada llevan a pensar que padeció una larga enfermedad de la que, pese a sus intentos, no logró recuperarse.

Destacan estas palabras de Macarena Olona hacia su padre, teniendo en cuenta que es muy recelosa de su intimidad y nunca suele pronunciarse sobre los aspectos más privados de su vida. En este caso, la política ha hecho una excepción para demostrar que, pese a que la relación con su progenitor no fue del todo fluida en los últimos tiempos, siempre le recordará y guardará para él un hueco en su corazón.