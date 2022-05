Los sábados de Lomana: El disparate de la baja menstrual

Por alguna razón que cada uno puede interpretar como quiera, cuando a la ministra de Igualdad Irene Montero se le ocurre una idea siempre atenta negativamente en la economía y en la dignidad de las mujeres. La nueva ley que quiere aprobar sobre el derecho de la mujer de 4 días de baja menstrual que puede alargarse a cinco me parece un disparate, otro más, de este Ministerio. Le encanta sacar leyes para no trabajar y dejarnos a las mujeres, en este caso, «estigmatizadas» como seres débiles y dolientes varios días al mes. Esta medida pone el foco en las mujeres para cerrar puertas y perjudicar sus carreras profesionales. Perjudica y discrimina a la hora de contratación. Es un nuevo hándicap que hasta ahora no estaba contemplado. Todas las mujeres sentimos en algunos momentos molestias y dolores que, normalmente, se solucionan con una pastilla. Yo tomaba unas que eran mano de santo, Saldeba, de la misma forma que tomas un paracetamol cuando te duele la cabeza. Me molesta profundamente que por un lado estén gritando derechos e igualdades muy legítimos por los que llevamos años luchando y, por otro, quieran mostrarnos como una carga laboral y seres débiles.

Esto hace que muchas empresas, por muy válida que sea una mujer, se lo piensen dos veces. Este Ministerio de chirigota debería pensar más en cómo ayudar a la maternidad, cómo ayudar a las mujeres que están embarazadas para que puedan tener a sus hijos en las mejores condiciones, para que puedan criarlos, no para llevarlas directamente al aborto a cargo de la Sanidad Pública que supone una media de 189 millones de euros anuales. La medicina está para salvar vidas y no para matar a neonatos. No tenemos derecho a matarlos e impedirles nacer cuando su corazón late con fuerza y viven felices dentro del vientre materno. Siempre está la posibilidad de darlos en adopción a muchas parejas que lo desean. Esta nueva ley de la Sra. Montero ha dividido al Gobierno. Calviño y Escrivá pusieron su pegas mientras Yolanda Díaz acusa a los detractores de falta de sensibilidad con la fisiología femenina. Mi reflexión es: cuándo cerrarán este Ministerio y nos dejaran vivir tranquilas a las mujeres sin que pretendan dirigirnos con panfletos.

Mucho más divertida y moderna fue la presentación que hizo Podimo de mi nueva aventura en el mundo podcast que ahora es lo más escuchado por gente joven y moderna, ya que puedes oírlo en cualquier lugar, y elegir los temas que te interesen. El nuestro se llama «Té de Señoras», es muy interesante por los temas que tocamos Miguel Lago, mi compañero y yo con un invitado cada semana y mucho sentido del humor, tratando en cada episodio asuntos de actualidad y temas muy polémicos. Me dejo llevar por la improvisación y la sinceridad, sin guiones que me condicionen. Estoy segura de que os va a encantar.

En el lenguaje de la Generación Z, tomar el té es juntarse para cotillear y tienen unos códigos divertidísimos. La expresión «servir el té» significa contar el cotilleo, y «el té esta ardiendo» equivaldría a que lo que cuentan es muy interesante y hasta polémico. Cuando alguno comenta un tema y los demás están de acuerdo, beben té, sino lo están, ni se mueven. Esta producción sirve para reivindicar la merienda pero también enseño protocolo, algunos conceptos olvidados de cómo debe tomarse y prepararse esta bebida tan típica en Inglaterra. La convocatoria era un reflejo de mí misma elegante y extravagante por los amigos queridos que vinieron. Todos muy jóvenes desde Álex Gibaja, Sofía Cristo, Paloma González Durantez, Carlos Peña, Fani Carvajal, Beredice Lobaton y Mahi Masegosa, entre otros. ¡Felices fiestas de San Isidro a todos los madrileños!