Jada Pinkett-Smith sigue esperando su perdón por el bofetón de los Oscar

Ya han pasado ocho meses desde que se celebró la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, y lo que más se recuerda de aquella gala sigue siendo el polémico bofetón que Will Smith propinó a Chris Rock después de que este bromeara sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett. Poco después del incidente, el actor emitió un comunicado en el que se disculpaba con la Academia y con el público por tan reprobable comportamiento, aunque no dirigió ningunas palabras de arrepentimiento a la víctima, quien fuera su amigo.

Sin embargo, hace solo unos días, la polémica ha vuelto a estar en boca de todos después de que Will Smith revelara en sus redes sociales que se había puesto en contacto con Chris Rock para pedirle perdón. “Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, señaló el protagonista de “Soy leyenda”.

Will Smith propina un bofetón a Chris Rock en los Oscar FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Ahora, buena parte de la opinión pública se pregunta en qué posición queda Jada Pinkett tras estos últimos acontecimientos. Cabe recordar que el origen de este incidente fue la desafortunada broma de Chris Rock sobre la alopecia que sufre la actriz, y, de momento, a ella nadie le ha pedido perdón. Parece que la disputa fuera solo entre dos hombres que, de forma pública y mediática, se han referido a su enfrentamiento, pero sin hacer alusión alguna a lo avergonzada que debió sentirse la artista, no solo por el comentario, sino por el bofetón que propinó su marido pero que la convirtió a ella en protagonista de la noche.

Jada Pinkett solo se ha pronunciado en una ocasión sobre la bofetada, y ni siquiera ella exigió que se le pidiera perdón, sino que aludió a la necesidad de que su marido y Chris Rock hicieran las paces cuanto antes: “Tengo una profunda esperanza en que estos dos hombres inteligentes y competentes tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse”.