Las lujosas vacaciones de Jaime Lorente con su familia en una casa de 6 millones de euros

Agosto está a punto de llegar a su fin, con él, las vacaciones de verano de millones de personas. Tal es el caso del actor Jaime Lorente, que acaba de compartir en sus redes sociales unas bonitas imágenes tomadas durante unos días de descanso que se ha tomado junto a su pareja, Marta Goenaga, y el bebé que tienen en común. Más allá de la ternura que transmiten las fotografías, resulta inevitable fijarse en el espectacular inmueble que eligieron para aprovechar al máximo lo que queda de época estival. Se trata de Villa Aire, una enorme finca de Marbella que cuenta con todo lujo de detalles.

El inmueble, de 734 metros cuadrados, alberga cinco dormitorios y 7 cuartos de baño, distribuidos en tres enormes plantas. Además, la casa está rodeada de una bonita zona ajardinada con piscina y zonas de descanso al aire libre. La vivienda forma parte del catálogo de Pacaso Homes, un proyecto que consiste en la compra compartida de propiedades. En este caso, el mínimo a pagar alcanza los 786.696 euros, mientras que el valor completo de la morada supera los 6 millones de euros. Se desconoce si Jaime Lorente se ha hecho con una parte de la finca o si, por el contrario, ha llegado a un acuerdo para poder usarla a cambio de publicidad.

En cualquier caso, no hay más que echar un vistazo a las fotografías que el actor ha compartido en su perfil oficial de Instagram para caer en la cuenta de que lo ha pasado en grande junto a su pareja y su bebé. Jaime Lorente atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, y no solo en lo que respecta a lo personal, sino que su teléfono no ha parado de sonar desde que se dio a conocer en “La casa de papel”, la serie de Netflix que lo convirtió en una estrella internacional.