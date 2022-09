Ruth Lorenzo sufrió anorexia y bulimia tras la separación de sus padres

La separación de sus padres marcó un antes y un después en la vida de Ruth Lorenzo, que ayer, en su primer programa en MasterChef Celebrity confesó que desde entonces sufrió trastornos alimenticios. La separación de sus padres le hizo “un agujero en el corazón” que intentó llevar en la mayor soledad posible con la intención de no ser una carga para su madre y sus hermanos. “Lo llevaba dentro y ahí empecé a desarrollar trastornos alimenticios”, contó hace dos años en una charla con Samantha Villar.

Sin embargo, consiguió que hasta la llegada de la adolescencia nadie notara su problema. “Yo tenía mis trucos y mis cosas para que no se dieran cuenta. Llegué a autolesionarme”, recordaba entonces la cantante.

Lo que comenzó siendo anorexia desarrolló una bulimia que no se curó hasta que cumplió más de treinta años. “Fue largo, duró años. Recaída no voy a tener. Cuando tengo algún momento en el que tengo un poco de tristeza o no estoy bien lo que hago es cantar”.

La cantante asegura que ahora mantiene “una relación muy buena” con la comida, pero desde los nueve años tuvo que hacer frente a la anorexia y la bulimia. “Conseguí salir con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia. Ahora soy una mujer que come feliz”, le ha comentado a Jordi Cruz.