¿Qué le pasa a Cara Delevigne?

Margot Robbie ha sido vista saliendo de la casa de Cara Delevigne muy preocupada. La actriz ha visitado a su amiga y, después de un rato con ella, ha salido de la vivienda llorando. Parece ser que la modelo está pasando por uno de sus peores momentos y todo su círculo está muy asustado por el estado de Delevigne. La actriz, que ha pasado unos días en Ibiza de vacaciones con la modelo, es una de las personas más cercanas la artista y no ha podido disimular su tristeza tras acudir al domicilio de Delevigne.

Pero, ¿qué le pasa realmente a la modelo? Según parece, no está atravesando su mejor momento de salud y todo su alrededor está muy preocupado. Poppy, la hermana de la Cara Delevigne, también se ha mudado de Londres a Los Ángeles para estar con ella. Muchos apuntan que su estado se debe a que ha abusado demasiado de algunas sustancias y algunos de sus amigos consideran que tiene que entrar en rehabilitación. Aún así, no se ha confirmado nada y el motivo de la tristeza de la modelo es aún un misterio.

Poppy Delevigne posa junto a las modelos Cara Delevigne, Joan Smalls y Karlie Kloss en los Premios Británicos de la Moda

Hace unos días atrás, saltaban las alarmas tras ser vista en una actitud algo extraña en el aeropuerto. La modelo tenía una apariencia muy demacrada y se encontraba muy nerviosa, sin parar de fumar y gesticulando en exceso, dando vueltas sobre sí misma. Tras esas imágenes, muchos comenzaron a especular sobre el verdadero estado en el que se encuentra Delevigne y el por qué de su situación.

La visita de Margo Robbie solo ha aumentado la preocupación por la actriz. Delevigne no apareció a la Semana de la Moda de Nueva York, donde se le esperaba en el desfile del fallecido Karl Lagerfeld, donde iba a presentar su nueva colección. Pero no solo se ha ausentado a este evento. La actriz no acudió con sus compañeros de rodaje de ‘Solo asesinatos en el edificio’ en los premios Emy. Aunque todos sus amigos quieren que comience de inmediato con el tratamiento, ella sigue dando largas y pasando del asunto, y, aunque no se opone a poner solución, no está poniendo de su parte en recuperarse.