Kiko Hernández se quita la ropa y se atreve con sus fotos más sugerentes

Kiko Hernández es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y desde que participó en una de las primeras ediciones de “Gran Hermano” se ha consagrado como uno de las voces más relevantes de la prensa del corazón. Paradójicamente, el tertuliano de “Sálvame” mantiene su privacidad a buen recaudo y son pocos los detalles sobre su intimidad los que llegan a ver la luz.

Ni siquiera se han publicado imágenes durante sus vacaciones en los últimos años, una suerte que no han corrido otros compañeros como Gema López, María Patiño o Kiko Matamoros. De hecho, resulta complicado encontrar una fotografía de Hernández en bañador o algo más ligero de ropa de lo habitual, aunque ahora ha sido él mismo quien se ha atrevido a mostrar a sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram unas instantáneas en las que se muestra más sugerente que nunca.

Kiko Hernández se da un masaje FOTO: @kikohernandeztv Instagram

Kiko Hernández entrenando FOTO: @kikohernandeztv Instagram

Kiko Hernández ha publicado una imagen en la que aparece disfrutando de un relajante masaje mientras cubre sus intimidades solo con una toalla. Además, también ha compartido una fotografía en la que aparece entrenando, presumiendo de bíceps y piernas tonificadas, vistiendo un chándal que se aleja mucho de la americana que suele lucir en todas sus apariciones. Un cambio de actitud muy llamativo en Kiko Hernández que, hasta ahora, había evitado mostrar un centímetro de piel más de lo necesario.

Alejado de “Sálvame”

Con casi todos sus compañeros habiendo regresado de las vacaciones de verano, incluido Jorge Javier Vázquez, resulta extraño que Kiko Hernández aún no se haya incorporado a su puesto de trabajo como colaborador en “Sálvame”. Recientemente, algunos medios han publicado que el tertuliano y sus jefes han protagonizado algunos desencuentros a raíz de la publicación de unas imágenes que no sentó nada bien al ex gran hermano.

Kiko Hernández en el plató de "Sálvame" FOTO: Telecinco

En cualquier caso, lo cierto es que ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto, y parte de la audiencia todavía espera volver a ver a Kiko en el plató donde ha pasado los últimos años de su carrera televisiva.