“Los Jueves Rosas”, con Marina Esnal: El motivo por el que Olga Moreno ya no confirma ni desmiente la relación con su representante

En este episodio comenzamos comentando la ‘despedida’ (que no ha sido así como tal) de Rocío Flores en ‘El Programa de Ana Rosa’. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha finalizado su relación contractual con Unicorn, la productora de este formato y de ‘Ya es mediodía’, tras no conseguir llegar a un acuerdo económico. Es por eso que ahora Rocío da comienzo a una nueva vida alejada de la pequeña pantalla y con varios proyectos a la vista.

Por otra parte, la posible relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne, su actual representante, continúa siendo todo un misterio. Cabe recordar que el pasado mes de julio la empresaria decía a ‘LA RAZÓN’ lo siguiente: “No tengo novio, ni quiero. Por lo menos de momento... No sé lo que puede pasar el día de mañana, y ver si dentro de un mes me va a salir alguien y me vas a tomar por embustera (risas)”, comenzó diciendo al respecto. “Quiero esperar un añito porque ahora no me apetece. ¿Pero con mi repre? Ya lo que me faltaba... Es muy mono y lo que tú quieras, pero no me he fijado en la vida en él”, añadió.

Agustín Etienne y Olga Moreno FOTO: @agustinetienne Instagram

Ahora, la protagonista ni confirma ni desmiente aunque él sí le dice a su entorno más cercano que no está con ella. El silencio por parte de Olga podría deberse a una exclusiva en una revista que viera la luz la próxima semana, y en la que aprovecharía para negar todo este asunto.

Por último, y no por ello menos importante, debatimos sobre el nuevo contrato millonario de Victoria Federica con una importante y exclusiva firma de moda. Pese a sus éxitos como ‘influencer’ e icono social, la gran pregunta es: ¿Volverá a estudiar la sobrina de Felipe VI?

