Karina contra Putin: este es el vídeo que le ha enviado la artista al presidente ruso

Putin tiene al mundo en vilo y la situación cada vez está más tensa. El horror de la guerra de Ucrania y las amenazas y ataques del presidente ruso tienen paralizado al mundo. El conflicto bélico ha hecho que la mayor parte de la población mundial se declare contra la violencia. La ultima en sumarse a mandar un mensaje de paz y de diálogo ha sido Karina. La artista ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que le pide a Vladimir Putin que dialogue y que no use las armas nucleares.

La artista le ha lanzado el siguiente mensaje: “Hoy va este vídeo para el señor Putin. Don’t press the button. Ya han muerto muchas personas. Por favor, quieto. Take it easy. Hablar, dialogar”. La cantante le pide al presidente que deje al lado la violencia y que se siente a dialogar, un mensaje pacifista que no ha tardado en hacerse viral. Las redes sociales han aplaudido su vídeo y se ha convertido en tendencia durante todo el día, aplaudiendo cada una de sus palabras. Siempre tan entrañable, Karina utiliza su cuenta de ‘Instagram’ para hablar de su día a día y dar su opinión de muchos temas que preocupan a la sociedad, como el bullyng o, en este caso, la guerra.

La artista comenzó a hacerse viral al principio del confinamiento durante la pandemia y cuenta con casi 70.000 seguidores. Sin duda, se ha convertido en una influencer y cada poco tiempo se vuelve tendencia por algunos de sus mensajes. Este vídeo acumula más de 200 comentarios de apoyo a la cantante y de amor, alabando su posicionamiento frente al conflicto bélico. Karina está muy preocupada por lo que está sucediendo en Europa y no ha dudado en lanzarle un mensaje a Putin para que, por favor, deje al lado la violencia y solucione los problemas de manera pacifista.

Karina tiene multitud de fans de todas las edades y los más jóvenes siguen a la artista por su faceta como instagramer. La cantante ha encontrado en las redes sociales un altavoz para sus ideas y pensamientos y se mantiene muy activa diariamente, involucrada en todas las causas sociales.