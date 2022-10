Victoria Federica se ríe de las “amenazas” de Jorge Javier Vázquez

Hace unos días, Jorge Javier Vázquez arremetía contra el Rey Don Juan Carlos y su nieta Victoria Federica. Sobre la aspirante a desbancar a Isabel Preysler en el trono de “reina de corazones” llegó a amenazarla con la “guillotina mediática” y le tacha de frívola y antipática. Se nota claramente que Vic no es santo de su devoción, de hecho, confiesa que “empieza a producirme rechazo”.

La hija de la infanta doña Elena ni se inmuta, nos dice una de sus amistades, “se ríe de los ataques de ese personaje y no le da la menor importancia. Es que le ignora completamente, no le causa el más mínimo temor. Que diga lo que quiera… todos pasamos de ese hombre. Le gusta originar polémicas porque no consigue levantar la audiencia de los programas que presenta. Esa es la realidad.”

Victoria Federica deslumbra en la Semana de la Moda de París. FOTO: Pichichipixx / SplashNews.com GTRES

En la pandilla de Vic la impresión generalizada es la misma que expone nuestra fuente, en esto existe una cierta unanimidad, no hay fisuras. Todos apoyan a su amiga.

Mientras tanto, ella sigue haciendo caja. El próximo miércoles cinco de este mes de octubre abanderará la imagen de la nueva colección otoño invierno de la firma Hoss Intropia. Posará ante los reporteros gráficos, pero no abrirá la boca ante los periodistas.