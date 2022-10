La crónica de Amilibia: Les gusta sufrir como mamones, David

Crecen como setas o como sectas, David Summers. Son las espinas de la rosa, los cruzados de la reserva espiritual de Occidente. Qué sería del circo nacional sin los que condenan con el pulgar hacia abajo. Digas lo que digas, ahí están de guardia los cabreados, irritados, agraviados de piñón fijo ideológico: sentirse injuriados les divierte. Les gusta sufrir como mamones, David. Viven para ofenderse. Muy comentado lo de Ana Morgade, por ejemplo, que le cae en Pasapalabra vuestro «Sufre mamón» (Hombres G) y le brota la nota progre de la ofendidita porque en la canción se dice «marica» y «devuélveme a mi chica». «Las mujeres no somos un bolso; no hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo», dice. Dios, qué homilía, David. Habrá que agradecer toda la vida a la Morgade que nos aclare que la mujer no es un bolso por mucho que se empeñen Gucci, Prada y la fallecida Isabel II, la reina siempre pegada al suyo.

Maricón es como se llaman entre ellos muchos homosexuales. Incluso Luis Escobar, marqués de las Marismas. Le preguntaron si era gay y respondió: «¿Gay? Yo soy maricón de los de toda la vida». Tengo la sensación de que trabajamos para nuestros ofendiditos, la vanguardia woke de la pureza doctrinaria. Además, nuestros ofendiditos son raros: no se indignan por el alza de los precios, ni con los que aspiran con tanta pasión a la igualdad que hasta quieren borrar hasta las diferencias biológicas. Se indignan con quien no comparte su pancarta.

«Ha envejecido mal la letra», remató el presentador, leal a la Morgade. No te devolverán la chica, David, pero me temo que algunas ofendiditas pedirán que devolváis las bragas que os arrojaban las fans en los conciertos. Ni bolsos ni trofeos.