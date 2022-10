El diario de Amilibia: ÉL repartirá compresas gratis en 2023

Sánchez dice tener un plan para «doblegar la inflación como consiguió doblegar la pandemia de covid». Cada vez que Él dice que tiene un plan, sea B o C, Begoña tuerce el morro, pero estos anuncios que luego la gente olvida y se quedan en nada animan mucho la pista central del circo en estos tiempos tan necesitados de esperanza, fe y coñas marineras. En realidad, son dos anuncios en uno. Primero, que Él consiguió doblegar la pandemia y no Pfizer y Moderna, a ver si nos vamos enterando, que la Memoria Democrática hay que escribirla como Dios manda. Segundo, que la pandemia está ya doblegada, cosa que los científicos niegan con rotundidad, pero qué sabrán ellos. De cualquier forma, Él es muy capaz de volver a confinarnos (ah, cantar otra vez ‘Resistiré’ en los balcones) para relajar el consumismo inflacionista que nos invade, que no hay más que ver cómo crecen las colas del hambre.

Pedro Sánchez FOTO: OLIVIER HOSLET EFE

Pero no queda ahí la cosa, porque este hombre sigue con el milagro del pan y los peces sin necesidad de predicar en Galilea ni invocar a las fuerzas positivas del universo a través de Marvel. Ángela Rodríguez, Pam, secretaria de Estado de Igualdad, ha declarado en el Congreso que Él repartirá compresas y tampones gratis a las mujeres (también a las trans que los necesiten, me imagino) en 2023, Año Triunfal de su campaña electoral. ¿Contará con el patrocinio de Tampax, Evax Fina y Segura o Ausonia? ¿Delegará el reparto en Irene Montero y Pam? ¿Regalará compresas con alas o sin alas, frías o calientes? ¿Los tampones serán de algodón puro y con aplicador de plástico?

Se empieza así y se termina regalando bragas menstruales y pañales para bebés con el sexo por determinar.