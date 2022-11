Javier Ungría, ex de Elena Tablada, desmiente su nueva “ilusión”

El pasado mes de agosto Javier Ungría y Elena Tablada confirmaban su separación entre rumores de crisis matrimonial, tras seis años de relación y una hija en común. “Después de seis años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad”, aclaraba la diseñadora en redes.

Una ruptura que parecía dejar en el aire una posible reconciliación, sin embargo, las recientes imágenes publicadas en las que el empresario aparece en compañía de otra mujer y en actitud muy cómplice han disipado todas las ilusiones. Unas imágenes que no han sentado nada bien a Elena Tablada que en el programa “Y ahora Sonsoles” ha confirmado que ya no hay vuelta atrás: “Todo es un aprendizaje. Simplemente esto no era para mí, necesito tiempo para mí misma”.

Javier Ungría ha roto su silencio en exclusiva para Europa Press desmintiendo que haya rehecho su vida: “Claro que no”, de hecho asegura que la chica con la que aparece muy acaramelado en unas imágenes no es una nueva ilusión: “No es nada. No voy a decir nada porque no tiene mayor importancia”. Y asegura a dicho medio que la relación su ex pareja y madre de su hija está “bien”.