Euprepio Padula: “Que la Reina Letizia enseñe lo que quiera”

Su rostro puede resultar familiar por sus intervenciones en algunos espacios de la pequeña pantalla, como «Ya es mediodía» o «El programa de Ana Rosa», pero Euprepio Padula es mucho más que un colaborador de televisión. A su espalda cuenta con más de treinta años de carrera en el sector del liderazgo político y empresarial, una larga trayectoria que le ha permitido descubrir qué es «el don de gentes» y cómo utilizarlo para triunfar en la vida. Lo explica en su homónimo libro, a cuya presentación asistieron rostros tan conocidos como Ana Pastor, Carmen Lomana o Albert Rivera, que definió esta cualidad como «la capacidad de unir a gente diversa y que premia lo que nos une y no lo que nos diferencia».

Entonces, ¿qué es el famoso don de gentes?

Es lo más importante para que la gente pueda ser feliz en la vida, así de claro. Además de exitosa, feliz. Es como una especie de compendio de simpatía, empatía y la capacidad de comunicación. Todo esto hace un cóctel muy exitoso. Si lo piensas bien, es muy complicado definirlo… A las personas que tienen el don de gentes se les reconoce inmediatamente, en cuanto hablan o aparecen en un lugar. Realmente, es un asunto muy reconocible pero muy poco definible. He hecho este libro para explicarlo, y también porque hay mucha gente que tiene el don de gentes y no lo sabe, entonces no sabe cómo explotarlo. Luego hay gente que no lo tiene y piensa que no puede desarrollarlo, pero sí se puede.

Pero, ¿existe realmente ese don o es solo una forma de hablar?

He podido constatar que sí existen personas tocadas por este don y que son fácilmente reconocibles, porque dejan huella sin saber por qué, y de ellas se aprende. Pero no solo eso, sino que, además, el don funciona: es un potentísimo acelerador de éxito, el multiplicador más eficaz y una herramienta que consigue hacer saltar todos los límites del resto de nuestras cualidades o fortalezas.

¿Un líder nace o se hace?

Bueno, el don de gentes no lo tienen solo los líderes, lo puede tener cualquier persona en cualquier profesión. No tiene nada que ver con la clase social o con la responsabilidad que uno tiene. Esto es muy importante, y por eso el libro no está dedicado solo a los líderes, porque para mí, triunfar en la vida no es tener dinero, fama o poder, es ser feliz con lo que se tiene. Fama, poder y dinero no te aseguran la felicidad ni tampoco el ser líder. Yo he conocido jefazos, con mucho poder, políticos o de la empresa privada que son unos desgraciados.

¿No se puede tener éxito sin don de gentes?

Depende de cómo lo mires. Si tener éxito es tener poder, pregunto: ¿Putin tiene don de gentes? Pues no, pero ahí está, gobernando uno de los países más poderosos del mundo y poniendo en jaque al planeta, pero no tiene don de gentes aunque sea un líder o jefazo. Yo creo que para ser buen líder hay que ser buena gente. Los que no lo son, pueden ser jefazos o dictadores, pero no creo que sean buenos líderes.

En su libro recalca la importancia de la imagen. Sobre la polémica por prescindir de la corbata en el caso de algunos políticos, ¿cuál es su postura?

¿A mí me ves sin corbata? No. El debate lo puedo entender pero solo en cuanto tú, por el hecho de llevar corbata, estás pidiendo algo especial. Lo de la corbata es un gesto para decirle a la gente que para ser institucionales y representativos no se necesita llevar corbata. Aun así, a mí no se me ocurre entrar a ningún plató, despacho u oficina diciendo que bajen la temperatura porque llevo corbata. Corbata sí, porque me gusta y por eso me la pongo.

¿Y qué tiene que decir de la imagen de la Reina Letizia luciendo su espalda tonificada?

Hombre, estoy seguro de que la Reina Letizia sabe perfectamente lo que, por protocolo, puede o no puede ponerse. No tengo ninguna duda de que, si ha elegido ese vestido, es porque el protocolo de la Familia Real y el saber estar se lo permiten. A mí, personalmente, me parece bien que enseñe lo que considere oportuno. El debate puede estar en que esté muy entrenada o delgada, pero eso son gustos personales. Me parece que la Reina Letizia es de las personas más elegantes del mundo y que, desde mi punto de vista, tiene una disciplina y protocolo espectaculares. Si ella hace algo es porque lo puede hacer.

¿Cuál es el primer paso para empezar a explotar el don de gentes en uno mismo?

Para empezar, tienes que saber que tienes ese don. Una de las cosas más importantes, en cualquier fortaleza, es que sepas que la tienes para empezar a potenciarla. Lo que pasa es que hay dos pensamientos tradicionales muy equivocados. El primero, que todos valemos para todo. Eso es mentira, no todos valemos, genéticamente, para todo. El segundo es que, a la hora de mejorar, hay que corregir los defectos o debilidades. Es mejor conocer las fortalezas para potenciarlas, así que, lo primero para explotar el don de gentes es saber que lo tienes, y luego potenciarlo para aprovecharte de ello y tener éxito.

¿Cómo reconocer a alguien con don de gentes?

Si hay una cualidad clave es la capacidad de autogestionarse a sí mismos y a sus emociones. Las normas básicas de la autoconfianza son: pensar en grande, dejar de engañarse y tomar el control de nuestra propia vida, entre otras. Además, estas personas poseen un agudo sentido de la responsabilidad, tienen claras sus metas y reconocen sus puntos fuertes.