El verano festivalero de Froilán y Victoria Federica Marichalar: de Asturias a Marbella pasando por Ibiza y Mallorca y siempre huyendo de los photocalls

El verano de 2025 ha estado marcado, en buena parte, por los movimientos de dos de los nietos más mediáticos del rey Juan Carlos I: Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, y su hermana, Victoria Federica. Ambos, habituales protagonistas de la crónica social, han protagonizado titulares no por cuestiones institucionales ni familiares, sino por su presencia en algunos de los festivales musicales más destacados del verano en España. De norte a sur, desde la verde Asturias hasta la cosmopolita Marbella, los jóvenes Borbón-Marichalar han disfrutado de un verano con ritmo, luces y música.

El primero en acaparar miradas fue Felipe Froilán. El hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fue visto en Asturias, donde asistió al festival Aquasella, uno de los encuentros de música electrónica más importantes de Europa. Celebrado entre Arriondas y Cangas de Onís, este evento, que ya cuenta con casi tres décadas de historia, reunió este 2025 a más de 80.000 personas y casi un centenar de DJs repartidos en tres escenarios. La presencia de Froilán pasó casi desapercibida para el gran público, pues su intención fue asistir de forma discreta, como un joven más entre miles. Sin embargo, su nombre acabó filtrándose en crónicas posteriores, confirmando que el sobrino del Rey Felipe VI había decidido sumergirse en la atmósfera vibrante del techno y el house en plena naturaleza asturiana. Para muchos, su elección supuso una especie de desconexión del bullicio mediático habitual y una manera de refugiarse en la música como vehículo de libertad. Nada que ver con los hábitos más pausados que sigue en Emiratos Árabes, donde tiene una rutina laboral con deporte y salidas tranquilas con los grupos de expatriados.

Su idilio con Starlite

Mientras Froilán optaba por la electrónica en el norte, Victoria Federica se convirtió en uno de los rostros más recurrentes del festival Starlite Occident, en Marbella. Año tras año, este encuentro musical y social se ha consolidado como una cita imprescindible para celebridades, empresarios y amantes de la música en directo, y la sobrina de Felipe VI no quiso faltar a la cita.

El look de Victoria Federica. Starlite Occident

Victoria Federica acudió a varios conciertos destacados del cartel, consolidando así su papel como referente festivalero. Entre ellos, destacan especialmente los de Rels B y Guitarricadelafuente. Su presencia en el concierto del mallorquín Rels B no pasó inadvertida, pues numerosos medios recogieron tanto su look veraniego como su cercanía con el público y el ambiente. Días después, volvió a captar focos con su asistencia al recital de Guitarricadelafuente, el cantautor aragonés que ha revolucionado la escena musical española con su mezcla de flamenco, pop y sensibilidad poética.

En este último evento, Victoria Federica sorprendió con un peinado de trenzado africano tipo «cornrow», que despertó comentarios en prensa y redes sociales, tantos que llegó a ordenar retirar una foto que no era de su gusto y se había distribuido a los medios. El «outfit», atrevido y festivalero, reforzaba su imagen de «influencer» de estilo, alejada de la rigidez de los protocolos cortesanos. No es la primera vez que su estilismo marca tendencia, pero en esta ocasión el contraste entre la sobriedad habitual de la realeza y la frescura de su peinado fue especialmente comentado. No falló a las sesiones del DJ Nano, en la misma cantera de Nagüeles, que arrancan a las dos de la madrugada hasta el amanecer. A su hermano no le hemos visto este año por estos lares.

Froilán en una imagen de archivo Gtres

La vida festivalera de Victoria no se quedó solo en los conciertos. Como es habitual en Starlite, la música convive con un fuerte componente social y solidario, y su gala anual se ha convertido en uno de los eventos más fotografiados del verano. Allí también estuvo la hija de la Infanta Elena, posando en el photocall de la Gala Starlite con un estilismo sofisticado, muy diferente al de las noches de conciertos. De este modo, Victoria mostró sus dos facetas: la joven que disfruta como una fan más entre el público, bailando y coreando canciones, y la figura pública que posa en la alfombra roja junto a empresarios, artistas y personalidades del espectáculo. Su versatilidad refuerza la idea de que se mueve con comodidad tanto en ambientes de diversión juvenil como en entornos de glamur mediático. Eso sí, este año no la hemos vistos en las fiestas que organiza Trocadero Sotogrande, que organiza Borja Moreno, su última pareja conocida. También tuvimos ocasión de ver a la Vic más familiar (y relajada, porque en los conciertos de Starlite no dejábamos de verla en su palco atendiendo el teléfono y mandando audios sin parar) en Tarifa, con la familia de Tomás Páramo y María G. de Jaime y sus tres pequeños. Siempre se habla de la buena relación de Victoria con sus primos Urdangarin, pero lo cierto es que no han venido con ella a esta latitud a disfrutar de la música más puntera.

Aunque las elecciones estivales de Froilán y Victoria parecen muy distintas, uno perdido en la rave asturiana, otra brillando en Marbella, ambos comparten un denominador común: han apostado por vivir un verano intenso, marcado por la música y el ambiente festivo. Lejos de la discreción que algunos miembros de la Casa Real tratan de mantener, los Marichalar Borbón no ocultan su afición por los festivales ni su deseo de disfrutar de la temporada estival rodeados de amigos, música y tendencias. Aunque sus estilos no podrían ser más distintos, el anonimato en Aquasella frente al photocall en Starlite (y eso que Vic prefiere siempre entrar cuando las luces están apagadas y sentarse en el palco fuera de foco, pero con su pulsera dura del festival Marbella que da acceso ilimitado al reciento), los dos parecen coincidir en algo: la música y la fiesta siguen siendo el escenario perfecto para construir sus propios relatos de juventud.

Dándolo todo en España

Le han pillado en Ibiza y Mallorca (la revista «Semana» apunta que con la exconcursante de Masterchef Miri Pérez-Cabrero, muy amiga de la influencer Anita Matamoros) y en Asturias, pero el hijo de Jaime de Marichalar solo quiere pasar unas vacaciones como cualquier joven de su edad. En Emiratos, ha encontrado su destino profesional y lleva una vida tranquila con salidas esporádicas y centrado en su trabajo.